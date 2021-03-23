В 2021 году сотрудники Лабинского филиала компании «Россети Кубань» выполнят ремонт 157 энергообъектов распределительной сети. Суммарная протяженность отремонтированных линий электропередачи в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края составит 547 км.

К предстоящим пиковым летним и зимним нагрузкам энергетики подготовят 49 воздушных линий классом напряжения 0,4-10 кВ. На линиях заменят 475 опор, более тысячи изоляторов, а также неизолированный провод на высокотехнологичный и безопасный самонесущий изолированный провод.

– В этом году сотрудники филиала заменят порядка 1750 ответвлений к частным домовладениям с использованием самонесущего изолированного провода. Применение этих современных материалов гарантирует надежную передачу электроэнергии в любую погоду и обеспечивает максимальную защиту потребителей от получения электротравм, – отметил директор Лабинского филиала «Россети Кубань» Юрий Каверзнев.

От дикорастущих кустарников и деревьев специалисты расчистят свыше 50 га линий электропередачи. Это позволит предупредить нарушения энергоснабжения, вызванные падением деревьев и веток на провода в период непогоды и высоких ветровых нагрузок.

Для повышения надежности электроснабжения бытовых потребителей трех районов Кубани энергетики проведут ремонт 94 комплектных трансформаторных подстанций. На них осуществят замену автоматических выключателей, разрядников, разъединителей и другого оборудования. В целях предупреждения электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах будут обновлены диспетчерские наименования и знаки безопасности.

В зону ответственности Лабинских электрических сетей входят Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 275 тысяч человек. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет более 6 тыс. км. Основное оборудование включает в себя 13 подстанций напряжением 110 кВ, 36 подстанций напряжением 35 кВ и 1465 трансформаторных подстанций 10/04 кВ, техническое обслуживание которых обеспечивают 14 электросетевых участков.