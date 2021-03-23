Двенадцать компаний намерены получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Железногорск" (Красноярский край), сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

В региональном правительстве "Интерфаксу" уточнили, что на статус резидентов ТОСЭР претендуют, в частности, производители металлообрабатывающего оборудования, телевизионной аппаратуры, пластмассовых изделий, металлических конструкций, изделий из бетона, осветительного оборудования, красок и лаков, компании по ремонту электронного и оптического оборудования.

"Потенциальным резидентам помогают собирать документы, определить текущую стадию проекта по производству продукции. Вступление 12 компаний в ТОСЭР позволит привлечь около 290 млн рублей инвестиций и создать 500 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

На данный момент резидентами ТОСЭР являются пять организаций: ООО "Электрикус" (производство станций быстрой зарядки электротранспорта), ООО "А-Рокс" (производство каустического доломита), ООО "Сибор" (производство универсальных измельчителей-грануляторов), ООО "Атомзнак" (производство дорожных знаков со светоотражающей поверхностью) и ООО "Система" (производство элементов систем вентиляции и конструкций из металлопроката). Предприятия выходят на проектную мощность.

ТОСЭР "Железногорск" основана в 2018 году. Для ее резидентов предусмотрены налоговые льготы (5% по налогу на прибыль, 0% по налогу на имущество, 7,6% по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды), таможенные преференции (освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС в рамках упрощения таможенных процедур при ввозе импортного оборудования и комплектующих) и административные льготы ("одно окно" для инвестора, сокращенные сроки проведения проверок резидентов, защита резидентов в суде управляющей компанией).