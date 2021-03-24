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Андрей Майоров дал старт первым межрегиональным соревнованиям персонала по обслуживанию устройств РЗА и АСУ ТП

Андрей Майоров дал старт первым межрегиональным соревнованиям персонала по обслуживанию устройств РЗА и АСУ ТП

24 марта 2021, 14:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Участвуют все распределительные компании группы «Россети» и филиалы «Россети ФСК ЕЭС» – в общей сложности 21 команда. Победители представят Россию на международных соревнованиях стран-участниц СНГ, которые планируются осенью в Санкт-Петербурге.

«Мы стоим на пороге полномасштабного внедрения новых принципов диагностики устройств РЗА и АСУ ТП. Применение автоматизированных систем мониторинга, позволяющих решать задачи в удалённом режиме, переход на техническое обслуживание оборудования по фактическому состоянию требуют роста компетенций персонала. Сегодня «Россети» впервые проводят соревнования всероссийского масштаба, которые позволяют профессионалам из разных регионов страны встретиться на одной площадке», – отметил на церемонии открытия первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров.

Первый этап проходит в режиме видеоконференцсвязи. Участники должны решить задачи по анализу технологических нарушений и работы устройств РЗА, а также в части удалённой диагностики и устранения неисправностей АСУ ТП. Например, это может быть отказ выполнения команды дистанционного управления коммутационным аппаратом или сбой в передаче информации в диспетчерский центр.

Второй этап планируется провести в сентябре в учебном комплексе «Россети Ленэнерго». Специалисты будут на полигоне выполнять практические задания, связанные с обслуживанием устройств РЗА и АСУ ТП. Для победы нужно набрать максимальную сумму баллов за оба этапа.

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Источник: ПАО "Россети"

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