 
Модернизация

Энергетики "Пермэнерго" способствуют развитию индустриального парка "Култаево" в Пермском районе

Энергетики Пермэнерго способствуют развитию индустриального парка Култаево в Пермском районе

24 марта 2021, 11:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
179

Специалисты Центральных электрических сетей  филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» приступили к выполнению мероприятий по присоединению индустриального парка «Култаево»». Решая эту задачу, энергетики «Пермэнерго» на первом этапе   уже произвели замену на подстанции 110/10 кВ «Дикая Гарь» силового трансформатора мощностью  2,5 МВА на трансформатор  мощностью 6,3 МВА. В центре электрических нагрузок также будут установлены четыре блочных комплектных трансформаторных подстанции, оснащенных трансформаторами мощностью 630 кВА.  Кроме того, для электроснабжения индустриального парка «Култаево»» будут построены воздушные линии электропередачи 10 и 0,4 кВ общей протяженностью почти 9 километров. Проведенные мероприятия позволят обеспечить выдачу запрошенной мощности в предполагаемом объеме свыше 2 МВт.

Индустриальный парк «Култаево»»  на сегодня -  единственный индустриальный парк в Пермском крае, включенный в федеральный и региональный реестры. В 2019 году проект прошел государственную экспертизу, выиграл конкурсный отбор и получил официальный статус индустриального парка, ему выделена федеральная субсидия в размере 0,5 млрд руб. на создание инженерно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время индустриальный парк «Култаево» находится  в активной стадии строительства. В этом году завершаются работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры. Эксперты отмечают высокую транспортную доступность данного проекта.  Индустриальный парк «Култаево»»  находится в 20 километрах от Перми, в 3 километрах от нового терминала Международного аэропорта Пермь (Большое Савино), в 24 километрах от речного порта «Пермь» и примыкает к новой четырёхполосной скоростной трассе.

В парке создадут  инфраструктуру для оперативного развертывания производств. Резидентов индустриального парка «Култаево»» обеспечат готовыми производственными площадями или земельными участками для строительства объектов, необходимых для развития их предприятий.  Резидентами могут стать компании, работающие  в отраслях машиностроения, авиастроения, металлообработки, производства строительных материалов, деревообработки. К 2024 году здесь должно быть создано около 2 тысяч новых рабочих мест.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Урал

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
24.03.2021
"Россети" обеспечат электроснабжение океанариума мирового уровня в Когалыме
24.03.2021
"Россети ФСК ЕЭС" расширила парк мобильных электротехнических лабораторий на Урале
Теперь 23.03.2021
Теперь "Россети Юг - Волгоград" проводит работы на воздушных линиях в частном секторе города без отк...
Свыше 500 километров ЛЭП отремонтируют лабинские энергетики в 2021 году 23.03.2021
Свыше 500 километров ЛЭП отремонтируют лабинские энергетики в 2021 году

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+