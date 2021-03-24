Специалисты Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» приступили к выполнению мероприятий по присоединению индустриального парка «Култаево»». Решая эту задачу, энергетики «Пермэнерго» на первом этапе уже произвели замену на подстанции 110/10 кВ «Дикая Гарь» силового трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА. В центре электрических нагрузок также будут установлены четыре блочных комплектных трансформаторных подстанции, оснащенных трансформаторами мощностью 630 кВА. Кроме того, для электроснабжения индустриального парка «Култаево»» будут построены воздушные линии электропередачи 10 и 0,4 кВ общей протяженностью почти 9 километров. Проведенные мероприятия позволят обеспечить выдачу запрошенной мощности в предполагаемом объеме свыше 2 МВт.

Индустриальный парк «Култаево»» на сегодня - единственный индустриальный парк в Пермском крае, включенный в федеральный и региональный реестры. В 2019 году проект прошел государственную экспертизу, выиграл конкурсный отбор и получил официальный статус индустриального парка, ему выделена федеральная субсидия в размере 0,5 млрд руб. на создание инженерно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время индустриальный парк «Култаево» находится в активной стадии строительства. В этом году завершаются работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры. Эксперты отмечают высокую транспортную доступность данного проекта. Индустриальный парк «Култаево»» находится в 20 километрах от Перми, в 3 километрах от нового терминала Международного аэропорта Пермь (Большое Савино), в 24 километрах от речного порта «Пермь» и примыкает к новой четырёхполосной скоростной трассе.

В парке создадут инфраструктуру для оперативного развертывания производств. Резидентов индустриального парка «Култаево»» обеспечат готовыми производственными площадями или земельными участками для строительства объектов, необходимых для развития их предприятий. Резидентами могут стать компании, работающие в отраслях машиностроения, авиастроения, металлообработки, производства строительных материалов, деревообработки. К 2024 году здесь должно быть создано около 2 тысяч новых рабочих мест.