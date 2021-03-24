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Евгений Грабчак в интервью "РИА Новости": "Экстремальные климатические условия не создали критических условий для работы энергосистемы"

Экстремальные климатические  условия не создали критических условий для работы российской энергосистемы благодаря достаточному запасу резервных мощностей, сообщил в интервью агентству «РИА Новости» Евгений Грабчак.

Замминистра отметил, что и этот год, и зима были достаточно суровые с точки зрения климата, зачастую было затруднено проведение работ по восстановлению электроснабжения. 

«Однако энергетики достаточно успешно справляются с такой непогодой. И необходимо заметить, что в целом энергосистема у нас достаточно стабильная. Экстремальные климатические  условия не создали критических условий для работы энергосистемы, поскольку у нас достаточный запас резервных мощностей», – сказал Евгений Грабчак.

По его словам, потребление электроэнергии с начала года возросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём, если не учитывать високосный день в прошлом году, то рост составит около 5%. 

«А если смотреть показатели, очищенные от температурного фактора, 1,2% плюсом. И это вселяет некий оптимизм. Потребление увеличивается как в части бытовых потребителей, так и по отраслям промышленности», – пояснил заместитель Министра.

Вместе с потреблением растёт и выработка электроэнергии. Основной объем выработки пришёлся на теплоэлектростанции (ТЭС) – около 60% общего объёма. 

С полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном сайте Минэнерго России.

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Источник: Министерство энергетики России

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