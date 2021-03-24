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На строительство школы в Тульской области направят больше миллиарда

На строительство школы в Тульской области направят больше миллиарда

24 марта 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Проектом предусмотрено общеобразовательное учреждение, обеспечивающее осуществление общеобразовательного процесса в соответствии с программой 3-х ступеней образования, сообщает RosTender.info.

Согласно документации, общая площадь трехэтажного здания школы будет составлять 12791 м2. В каждом классе планируются по 4 параллели, общее количество учеников – 1100. Ориентировочное количество руководящих работников, административно-хозяйственного, педагогического персонала - 100 человек.

Объявлен тендер на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию школы в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование». Заказчиком выступает Управление капитального строительства города Тулы. Источником финансирования строительства послужит бюджет Тульской области и Федеральный бюджет РФ. Конечный результат выполненной работы по контракту должен быть передан заказчику не позднее 30 декабря 2022 года.

 

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Источник: РосТендер

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