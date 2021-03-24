Немецкая энергокомпания RWE запускает в Нидерландах проект строительства плавучей фотоэлектрической СЭС установленной мощностью 6,1 МВт. В рамках проекта на озере, расположенном недалеко от принадлежащей компании ТЭС Amer, работающей на смеси каменного угля и биомассы в г. Гертруйденберг (Geertruidenberg) в провинции Северный Брабант, будут размещены 13 400 солнечных панелей. Строительные работы в рамках проекта начнутся в августе 2021 г, а ввод СЭС в эксплуатацию ожидается в конце 2021 г.

Ранее на площадке ТЭС Amer RWE приступила к строительным работам по сооружению наземной фотоэлектрической СЭС установленной мощностью 2,3 МВт. Проекты строительства плавучей и наземной СЭС на площадке ТЭС Amer являются частью проекта расширения комплекса солнечной генерации Solar Park Amer. В 2018 г. RWE завершила первый этап проекта строительства комплекса Solar Park Amer, в рамках реализации которого было установлено более 2 тыс. солнечных панелей суммарной мощностью 0,5 МВт на крыше станционного здания ТЭС Amer. Ожидается, что вырабатываемой Solar Park Amer электроэнергии будет достаточно для электроснабжения около 2 300 голландских домохозяйств.

По словам генерального директора RWE Generation Роджера Мизена, первый для компании проект строительства плавучей СЭС демонстрирует устремления RWE по продвижению глобальной тенденции энергетического перехода с использованием инновационных технологий и «чистых» источников энергии. На текущий момент суммарная мощность наземной ветровой генерации на территории Нидерландов в портфеле генерирующих активов RWE достигает 268 МВт. В настоящее время также ведутся работы по строительству четырех наземных ВЭС суммарной мощностью 115 МВт и СЭС мощностью 14 МВт в г. Керкраде. Ввести в эксплуатацию данные энергообъекты планируется в течение 2021 г.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology

Фото: RWE