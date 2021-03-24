Автозаправочные комплексы, в том числе строящиеся на территории многофункциональных зон (МФЗ), на федеральной трассе «Таврида» в Крыму планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. Первые из них начнут работать в мае. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.

«К 15 мая планируют ввести две многофункциональные зоны и два заправочных комплекса, – сказал он. – Остальные заправочные комплексы будут введены в эксплуатацию к концу года».

Шеряко уточнил Крыминформу, что до конца года на «Тавриде» заработают 11 автозаправочных комплексов.

«11 планируют ввести. Введены будут заправочные комплексы, т.е возможность заправки автомобиля», – добавил министр.

Полностью МФЗ должны заработать в 2022 году.

К середине мая автозаправки на «Тавриде» начнут работать в Ленинском районе и вблизи села Трудовое, многофункциональные зоны – в районе Белой скалы и на участке трассы Дубки – Левадки.

Наибольшая степень готовности сейчас у МФЗ на трассе Дубки – Левадки – около 70%.

«Полностью сейчас сделаны все металлоконструкции, все материалы завезены на площадку. Осталось их собрать, как конструктор. Процент готовности на сегодняшний момент – 65-70%, – рассказал журналистам президент топливной компании «ТЭС» Сергей Бейм. – Общая площадь объектов составляет 6,5 га. На каждой стороне будет функционировать по 8 колонок, по две газовые заправки, по одной электрической заправке, шиномонтаж на три поста и четыре моечных поста. В том числе и то, чего не хватает городу – здесь будут грузовые мойки».

Строительство МФЗ на «Тавриде» началось летом прошлого года.

Фото: Крыминформ