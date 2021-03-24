Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» присоединили к электрическим сетям две новые базовые станции сотовой связи в административных центрах Лысогорского и Новобурасского районов, где проживает более 13 тыс. человек.

В рабочем поселке Лысые Горы электроснабжение нового объекта сотовой связи осуществляется с подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Лысые горы». С это целью специалисты филиала предоставили 15 кВт электрической мощности. Электроэнергию новый потребитель получает через специально построенный участок изолированной воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. При его сооружении энергетики установили две железобетонные опоры и протянули изолированный самонесущий провод (СИП).

В рабочем поселке Новые Бурасы базовая станция сотовой связи получила 15 кВт мощности с ПС 35/10 кВ «Новые Бурасы». Здесь энергетики также построили новый участок ВЛ протяженностью около 50 м, подвесив СИП к двум вновь установленным железобетонным опорам.

В обоих случаях учет потребленного электричества новыми абонентами ведется с использованием цифровых электрических счетчиков с дистанционной передачей показаний.

Технологическое присоединение – одно из основных направлений деятельности ПАО «Россети Волга». Потребитель может подать заявку на присоединение к электрическим сетям, воспользовавшись Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) и мобильным приложением «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.