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"Россети ФСК ЕЭС" расширила парк мобильных электротехнических лабораторий на Урале

Россети ФСК ЕЭС расширила парк мобильных электротехнических лабораторий на Урале

24 марта 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») оснастила предприятие, работающее на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, новой передвижной лабораторией. Это позволит оперативно выявлять дефекты оборудования на подстанциях и минимизировать риски нештатных ситуаций. 

С помощью передвижной лаборатории на подстанции можно проводить весь объем необходимых регламентных испытаний силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, высоковольтных вводов, ограничителей перенапряжений, конденсаторов связи, шинных мостов, измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

Кроме того, лаборатория оснащена комплексом приборов для испытания кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена. Диагностическое оборудование позволяет с высокой точностью выявлять повреждения кабельных линий, что существенно ускоряет процесс устранения неполадок в работе электросетевого оборудования и повышает надежность передачи электроэнергии.

Для обеспечения электробезопасности персонала в лаборатории имеется защитное заземление, действуют системы блокировок дверей в высоковольтный отсек и аварийного отключения.

В настоящее время на предприятиях филиала «Россети ФСК ЕЭС» – МЭС Урала работает 28 передвижных электротехнических лабораторий, до конца года ожидается поставка еще двух.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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