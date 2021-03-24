«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») оснастила предприятие, работающее на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, новой передвижной лабораторией. Это позволит оперативно выявлять дефекты оборудования на подстанциях и минимизировать риски нештатных ситуаций.

С помощью передвижной лаборатории на подстанции можно проводить весь объем необходимых регламентных испытаний силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, высоковольтных вводов, ограничителей перенапряжений, конденсаторов связи, шинных мостов, измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Кроме того, лаборатория оснащена комплексом приборов для испытания кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена. Диагностическое оборудование позволяет с высокой точностью выявлять повреждения кабельных линий, что существенно ускоряет процесс устранения неполадок в работе электросетевого оборудования и повышает надежность передачи электроэнергии.

Для обеспечения электробезопасности персонала в лаборатории имеется защитное заземление, действуют системы блокировок дверей в высоковольтный отсек и аварийного отключения.

В настоящее время на предприятиях филиала «Россети ФСК ЕЭС» – МЭС Урала работает 28 передвижных электротехнических лабораторий, до конца года ожидается поставка еще двух.