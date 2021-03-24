 
Модернизация

"Россети Северный Кавказ" начали традиционные мероприятия по установке птицезащитных устройств на линиях электропередачи

Россети Северный Кавказ начали традиционные мероприятия по установке птицезащитных устройств на линиях электропередачи

24 марта 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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Конструкции, защищающие пернатых, будут смонтированы на объектах энергокомпании во всех регионах СКФО. В общей сложности в 2021 году будет установлено 1 393 устройства на сумму более 3 млн рублей – это на 30 % больше затрат, запланированных компанией на данный вид работ в прошлом году.

Больше всего защитных конструкций – 758 – компания установит в Чеченской Республике в зоне деятельности управляемого АО «Чеченэнерго». В Кабардино-Балкарии специалисты энергокомпании смонтируют 300 устройств, в Карачаево-Черкесии – 200, на Ставрополье – 45, в Северной Осетии - 40, в Дагестане – 33, в Ингушетии -17.

Количество птицезащитных устройств определено исходя из актуальности и географии региона, а также с учетом уже установленных в предыдущие годы аналогичных механизмов.

Установка птицезащитных устройств компанией «Россети Северный Кавказ» проводится ежегодно в рамках ремонтной программы. Помимо сохранения жизни пернатых эти мероприятия имеют высокую важность для надежности энергоснабжения потребителей, поскольку соприкосновение птиц с ЛЭП может спровоцировать технологические нарушения на энергообъекте.

Отметим, все птицезащитные устройства устанавливаются на опорах ЛЭП. Защитных конструкций для установки в пролетах линий электропередачи технически не существует.  

Энергетики для принятия мер также всегда готовы оперативно реагировать на любые обращения либо предупреждения от природоохранных органов о возможных рисках гибели птиц при соприкосновении с ЛЭП.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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