На заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Татарстан 19 марта директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана) Андрей Большаков рассказал о первоочередных задачах по цифровизации электроэнергетики и сформулировал предложения по организации достижения целевых показателей в развитии дистанционного управления энергообъектами.

Андрей Большаков обратил внимание на необходимость обеспечения решения одной из важнейших задач по развитию цифрового дистанционного управления, включенной в новую Энергетическую стратегию Российской Федерации на период 2020–2035 гг. Документ предусматривает, в том числе, переход к 2035 году на 100-процентное дистанционное управление из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» режимами работы объектов электросетевого хозяйства 220 кВ и выше и объектов генерации установленной мощностью 25 МВт и более.

«Цифровое дистанционное управление оборудованием объектов электроэнергетики из диспетчерских центров развивается во всех крупных энергосистемах мира и рассматривается как обязательное условие эффективной и надежной работы современной энергосистемы. Руководство нашей страны определило развитие этой технологии одним из приоритетных направлений цифровизации электроэнергетики, что также нашло отражение в итоговом протоколе Всероссийского совещания «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов». Субъектам отрасли рекомендовано включать в свои инвестиционные программы мероприятия по оснащению объектов электроэнергетики системами дистанционного управления, а руководству субъектов Российской Федерации – ежегодно контролировать включение этих затрат в инвестпрограммы», – отметил Андрей Большаков.

Руководитель республиканского диспетчерского центра выступил с инициативой по созданию механизма организации ежегодного контроля включения мероприятий по реализации дистанционного управления в инвестпрограммы субъектов электроэнергетики Республики Татарстан при рассмотрении и утверждении их органами республиканской исполнительной власти.

Как подчеркнул Андрей Большаков, энергосистема Татарстана – одна из лидеров в развитии дистанционного управления в ЕЭС России. Системным оператором в партнерстве с АО «Сетевая компания» уже реализованы совместные проекты по дистанционному управлению электросетевым оборудованием, а также – впервые в стране – устройствами релейной защиты (РЗА). Совместно с АО «Татэнерго» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ-2» разрабатываются проекты дистанционного управления нагрузкой объектов генерации – автоматического доведения до электростанций в режиме реального времени значений планового диспетчерского графика и задания плановой мощности.

«Всё это – реальные шаги к цифровой трансформации энергетики, позволяющие получить значительный системный эффект за счет построения на базе новых цифровых технологий более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и энергосистемы в целом», – отметил Андрей Большаков.

Заседание Штаба прошло под председательством заместителя руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Татарстан – заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта Каримова. Обсуждались также вопросы организации постоянного взаимодействия субъектов электроэнергетики, ответственных потребителей электроэнергии с органами исполнительной власти при выполнении профилактических мероприятий по подготовке инфраструктурных и социальных объектов к прохождению паводкового и пожароопасного периодов, меры по повышению безопасности функционирования электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный периоды 2021 года, оснащения социально-значимых объектов автономными резервными источниками электроснабжения, включая объекты коммунального хозяйства, организации надежного электроснабжения при проведении Единого государственного экзамена. Кроме того, в рамках заседания подведены итоги работы энергоснабжающих организаций, электросетевых и генерирующих компаний Республики Татарстан в отопительный сезон 2020/2021 года.