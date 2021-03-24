Власти Воронежской области приняли решение о создании таможенного терминала в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр", чтобы работающие на экспорт предприятия на месте проходили все таможенные процедуры. Строительство терминала начнется в 2021 году, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В этом году у нас будет важное мероприятие - это конкурсная процедура и начало строительства таможенного терминала. Компаниям, которые работают на экспорт, необходимо будет проходить таможенные процедуры", - цитирует пресс-служба и.о. главы региона Виталия Шабалатова.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области, для решения некоторых вопросов по таможенному терминалу в регионе в пятницу ожидают руководителя Таможенной службы РФ Владимира Булавина.

"Экономические зоны пользуются благоприятным режимом освобождения от таможенных пошлин. Здесь (в ОЭЗ "Центр") будет происходить процедура растаможивания - полностью весь цикл", - приводит пресс-служба слова Шабалатова.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, ее резиденты заявили инвестиции на общую сумму 7,5 млрд рублей и создание более 1,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время власти региона одобрили для реализации в ОЭЗ проекты компании "Перфоград" с заводом по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" с производством детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" с заводом стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за 5 млрд рублей, Aeon с производством свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей и другие.