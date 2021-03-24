Территорию Крыма покрывают сетью цифрового ТВ

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости строительства радиорелейной станции Оползневое, которое пройдет в рамках создания на полуострове сетей цифрового телевизионного вещания. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В октябре 2019 года Республика Крым и Севастополь окончательно перешли от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Для обеспечения охвата населения эфиром в цифровом формате в регионе продолжаются работы по созданию необходимой инфраструктуры.

Цифровая радиорелейная станция Оползневое, которую построят в одноименном селе под Ялтой, - промежуточная станция радиорелейной сети Республики Крым. Она обеспечит передачу на Щебетовку и в Солнечную долину трех мультиплексов, сформированных в региональном центре в Симферополе. Передача пакета государственных и региональных телерадиопрограмм будет происходить со скоростью до 155 Мбит в секунду.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили в Главгосэкспертизе, запланированы строительство антенно-мачтового сооружения высотой 40 м, монтаж телекоммуникационного контейнера и контура заземления, прокладка линий электропередач ВЛ 0,4 кВ, монтаж и настройка радиорелейного оборудования.

В составе радиорелейной станции Оползневое оборудуют внешнюю установку и антенно-фидерные устройства, внутреннюю установку и иные технологические устройства.

Генеральная проектная организация – ООО «Телеком-проект-5». Застройщик - ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Ранее, в октябре 2020 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства фрагментов сети цифрового наземного телевещания в Севастопольском регионе.

Фото: prostorikrima.ru