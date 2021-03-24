Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» готовятся к реализации ремонтной программы 2021 года. В текущем году планируется отремонтировать свыше 380 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжения, 523 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 25 подстанций (ПС) 35-110 кВ.

Среди основных объектов капитального и текущего ремонтов - ПС 110/10 кВ «Сундырь» в Моргаушском районе, ПС 110/10 кВ «Шоркистры» в Урмарском районе, ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск участок Канаш – Чагаси в Канашском районе, ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Коммунальная в г. Чебоксары, ВЛ 35 кВ Аликово – Калинино в Вурнарском районе и ВЛ 35 кВ Батырево – Тойси в Батыревском районе Чувашской республики.

Энергообъекты, входящие в план ремонтной программы, имеют ключевое значение в энергосистеме региона. ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Коммунальная обеспечивает электроэнергией жителей Новоюжного района г. Чебоксары, ООО НПП «Экра», Чебоксарский электроаппаратный завод, ОАО «Электроприбор», ТРЦ «МТВ Центр» и ряд других объектов. ПС 110/10 кВ «Сундырь» - питает ЗАО «Сеспель» и около 2,4 тыс. жителей в Моргаушском районе, а ПС 110/10 кВ «Шоркистры» - порядка 1,5 тыс. потребителей в Урмарском районе Чувашии.

Также программой ремонта основного оборудования предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности общей площадью 682 га.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики, предотвращения нарушений и отказов в работе электрооборудования. В текущем году на ремонт энергообъектов будет направлено 157 млн рублей.