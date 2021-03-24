В Татарстане отремонтируют участок подъезда к Ижевску и Перми

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка подъездной дороги, проходящего по территории Елабужского и Менделеевского районов. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Подъезд к Ижевску и Перми входит в состав федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга». Рассматриваемый участок км 4+000 – км 15+200 протяженностью 11,233 км расположен на землях Поспеловского, Мунайского и Абалачевского сельских поселений в двух районах Республики Татарстан. К настоящему моменту завершился расчетный срок службы дороги, и состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части здесь оценивается как изношенное.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили в Главгосэкспертизе России, предусмотрены переустройство коммуникаций и восстановление недостающего электроосвещения на ремонтируемом участке дороги. Чтобы исключить риск водной и ветровой эрозии, прибровочные полосы обочин укрепят засевом семян многолетних трав, а в районе пересекаемых водоохранных зон построят локальные очистные сооружения дождевой канализации.

Также в ходе капитального ремонта выполнят усиление имеющейся дорожной одежды и устройство новой дорожной одежды на участках сопряжения проектируемого участка, исправят продольный профиль, отремонтируют водопропускные трубы, проведут уширение проезжей части до нормативных значений и установят оцинкованные перильные ограждения. Кроме того, на участке обустроят 30 примыканий, предусмотрят новые посадочные площадки и автопавильоны в местах остановок общественного пассажирского транспорта, разместят новые дорожные знаки и светофоры, организуют нерегулируемые переходы.

Застройщик объекта - ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Проектная организация - ООО «Интехпроект».

Фото: regnum.ru