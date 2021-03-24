Как будет реконструирован рыбный терминал в Северном районе Мурманского морского рыбпорта и что это даст рыбной отрасли региона? Эта тема сегодня стала основной на прошедшей в правительстве области рабочей встрече губернатора Андрея Чибиса и заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука. Во встрече принимал участие врио гендиректора Нацрыбресурса Сергей Харьков.

- Спасибо Федеральному агентству по рыболовству за конструктивное взаимодействие, — обратился к Петру Савчуку глава региона. — Тема рыбного промысла – важнейшая для Мурманской области, для Арктики, для всей страны. И мы всегда находим понимание и активное взаимодействие по любым спорным вопросам. Мы благодарны также за поддержку инициатив, связанных с любительским рыболовством, а также за поддержку нового законопроекта, который касается проблем в прибрежном рыболовстве. Надеемся, что в скором времени этот закон будет принят, что позволит снять все шероховатости в прибрежном промысле. Также хочу поблагодарить вас за неизменную поддержку в наших инициативах по новым инвестициям в рыбопереработку. Не так давно мы обсуждали ход строительства новой рыбоперерабатывающей фабрики в Кольском районе, а сегодня нам предстоит всесторонне обсудить варианты первой очереди реконструкции рыбного терминала в Мурманском морском рыбном порту. Это — новые большие инвестиции — более 14 миллиардов рублей - в экономику рыбной отрасли и поддержка всего рыбного комплекса как такового.

Реконструкция портовой инфраструктуры предусмотрена государственной программой «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Отвечая на приветствие губернатора Петр Савчук отметил, что программы, которые реализуются в нашем регионе, очень важны и современны — уже строятся новые суда и рыбоперерабатывающие фабрики. А проект, связанный с любительским рыболовством призван обеспечить ту социальную часть, которая поможет открыть многим людям доступ к ловле и реализации рыбы.

- Конечно, там есть ряд вопросов, которые нужно отработать в рабочей группе, которая уже создана и активно функционирует, — подчеркнул Петр Степанович. - А сегодняшняя повестка дня нашей рабочей встрече — очень серьезная. Мы обещали вам создать проект реконструкции рыбного терминала и выполнили это. Мне кажется, он получился неплохо. По поручению главы Росрыболовства Ильи Васильевича Шестакова мы должны сейчас обсудить его с вами, затем с Минтрансом, и другими заинтересованными ведомствами.

Завглавы рыбацкого ведомства сообщил, что идеология проекта очень проста: очевидно, что по Северному морскому пути лихтеровозы пока не могут заходить в Мурманск и здесь разгружаться из-за мелких глубин. Это необходимо исправлять.

- Тут на первом этапе на реконструкцию потребуется 4 миллиарда рублей, а включая оборудование, все это обойдется в 6,7 миллиардов, — напомнил Петр Савчук. - В результате будет построен терминал комплексного обслуживания, способный принимать максимальное количество грузов. Появится причал, который не обязательно будет разгружать только рефрежираторные контейнеры, мы должны создать терминал, работающий комплексно.

Второй этап, который предполагается осуществить — это дноуглубительные работы. Они позволят создать условия для захода в Мурманск современных судов, которые не могут сегодня это сделать на существующих глубинах. Это необходимо для того, чтобы в порт столицы Заполярья могли заходить самые большие современные суда, которые могли бы выгружать здесь свою продукцию. А еще необходимо создать здесь по-настоящему современный сервис по обслуживанию судов, их ремонту. Эту комплексную задачу сегодня Росрыболовство обсуждает с Минпромторгом, есть уже видение, как все нужно организовать. Но без современных реконструированных причалов здесь не обойтись. В ходе строительства новых причалов будет рассмотрена возможность государственно-частного партнерства.