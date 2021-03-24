Из-за ухудшения погоды в предгорных районах Республики Адыгея энергетики «Россети Кубань» с 08:00 мск переведены на особый режим работы. В регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия: обильный снегопад, мокрый снег, дождь и усиление ветра. Непогода стала причиной возникновения локальных нарушений энергоснабжения в Майкопском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи и частично Белореченском районе Краснодарского края.

В ликвидации последствий непогоды принимают участие 28 бригад «Россети Кубань» в составе 60 энергетиков, 28 единиц спецтехники. В случае необходимости в аварийно-восстановительных работах могут быть задействованы 392 бригады: 1791 специалистов, 715 единиц техники. Энергоснабжение социально значимых объектов готовы обеспечить 106 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 12,6 МВт.

Энергетики проводят постоянный мониторинг метеоусловий и осуществляют контроль за состоянием энергооборудования. Ход восстановительных работ координирует Штаб компании «Россети Кубань». Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.