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Бригады "Россети Кубань" устраняют последствия сильного снегопада в предгорных районах Адыгеи

Бригады Россети Кубань устраняют последствия сильного снегопада в предгорных районах Адыгеи

24 марта 2021, 11:15
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ КУБАНЬ, АДЫГЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Из-за ухудшения погоды в предгорных районах Республики Адыгея энергетики «Россети Кубань» с 08:00 мск переведены на особый режим работы. В регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия: обильный снегопад, мокрый снег, дождь и усиление ветра. Непогода стала причиной возникновения локальных нарушений энергоснабжения в Майкопском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи и частично Белореченском районе Краснодарского края.

В ликвидации последствий непогоды принимают участие 28 бригад «Россети Кубань» в составе 60 энергетиков, 28 единиц спецтехники. В случае необходимости в аварийно-восстановительных работах могут быть задействованы 392 бригады: 1791 специалистов, 715 единиц техники. Энергоснабжение социально значимых объектов готовы обеспечить 106 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 12,6 МВт.

Энергетики проводят постоянный мониторинг метеоусловий и осуществляют контроль за состоянием энергооборудования. Ход восстановительных работ координирует Штаб компании «Россети Кубань». Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или посредством портала  светлаястрана.рф.

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Источник: Россети Кубань

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