 
Контракты

"РЖДстрой" ищет подрядчика на стройку железной дороги к "Шереметьево"

РЖДстрой ищет подрядчика на стройку железной дороги к Шереметьево

24 марта 2021, 17:50
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ДОРОГИ, РЖД
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Компания "РЖДстрой" объявила тендер на строительство железнодорожной линии к северному терминальному комплексу аэропорта "Шереметьево", начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 240 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ без задержек и простоев к концу текущего года. Действие контракта будет длиться до конца мая 2022 года.

Заявки на участие в тендере принимают до 7 апреля, подведение итогов назначено на 12 апреля.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
 

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Источник: РИА Новости

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