Компания "РЖДстрой" объявила тендер на строительство железнодорожной линии к северному терминальному комплексу аэропорта "Шереметьево", начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 240 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ без задержек и простоев к концу текущего года. Действие контракта будет длиться до конца мая 2022 года.

Заявки на участие в тендере принимают до 7 апреля, подведение итогов назначено на 12 апреля.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

