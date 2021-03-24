«Россети Тюмень» примет на техническое обслуживание энергооборудование и сети спортивно-культурного комплекса «Галактика» в Когалыме. На его территории расположены единственный в Уральском федеральном округе океанариум мирового уровня, уникальная для северных широт оранжерея, а также аквапарк. Объект ежемесячно посещают около 95 тысяч жителей Югры и Ямала.

Когалымский океанариум состоит из 33 аквариумов, главный из которых объемом порядка 3,5 млн литров воды. В нем содержатся более 2 300 рыб, в том числе 22 акулы. Кроме того, комплекс включает в себя аквапарк, оранжерею субтропических растений, сеть кинотеатров, фитнес-центр и другие развлекательные и торговые площадки.

«При выборе обслуживающей организации мы ориентировались на квалификацию специалистов «Россетей», высокие стандарты в работе с высоковольтным оборудованием и уровень ответственности компании. «Галактика» – объект энергоемкий, требующий большого внимания к его экосистеме: свет, тепло, вентиляция, сигнализация, поддержание микроклимата, – от этого зависит не только настроение и здоровье наших гостей, но и жизнь обитателей океанариума и растительного мира оранжереи. В год мы потребляем более 9 млн кВт*ч электроэнергии, поэтому для нас крайне важно стабильное безаварийное энергоснабжение комплекса», – прокомментировал Павел Любенин, генеральный директор ООО СКК «Галактика».

Этим договором «Россети Тюмень» расширяют опыт обслуживания стороннего энергообрудования. Формирование единого центра ответственности в регионе крайне важно для системного повышения надёжности. Ранее «Россети» уже взяли обязательства по обслуживанию и ремонту сетей и оборудования пяти трансформаторных подстанций, которые обеспечивают работу навигации на аэродроме Когалыма.