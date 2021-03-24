Полнофункциональный цифровой двойник строящегося под Новосибирском Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) готовится к вводу в эксплуатацию в 2024 году, сообщил врио директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко на пресс-конференции в среду.

"Это первый в мире эксперимент полнофункционального моделирования таких установок класса мегасайенс", - отметил Юрченко.

Система позволит анализировать показатели (активности различных систем, наработки на отказ, оптимальности использования экспериментального времени), тактически и стратегически планировать логистику, экспериментальное время в различных режимах работы, проверять сценарии работы, заблаговременно устранять различные угрозы стабильности работы комплекса и т.д.

Также предполагается, что эксперименты можно будет моделировать в пространстве виртуального куба с полным погружением "внутрь" эксперимента до его проведения "в натуре".

По словам Юрченко, цифровой двойник будет создан на основе цифровой модели здания ЦКП, уже разработанной проектировщиком - АО "ЦПТИ" (входит в "Росатом").

"Понадобятся соответствующие вычислительные мощности, поэтому суперкомпьютерный дата-центр "СНЦ ВВОД" (Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений - ИФ) мы планируем разместить рядом со СКИФом, он должен предоставить такие ресурсы", - сказал Юрченко.

Он отметил, что в настоящее время проект СНЦ "ВВОД", разработанный как часть проекта обновления Новосибирского научного центра, проходит проверку в Минобрнауки РФ.

"Ожидаемые сроки ввода нашего ВВОДа - в общем-то, такие же, как у СКИФа, мы надеемся, что сможем за три года построить здание и оснастить его оборудованием, по крайней мере, оборудованием первой очереди", - сказал Юрченко.

Стоимость реализации первой очереди проекта "СНЦ ВВОД" - 3,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году одновременно со вводом в эксплуатацию ЦКП СКИФ компьютерные мощности СНЦ ВВОД должны быть доведены до уровня мирового топ-50 или даже топ-10 с производительностью 0,1-0,2 экзафлопс и 1 экзабайт дискового пространства.

В состав ЦКП "СКИФ" войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди в базовом функционале. Определен круг задач, которые будут решаться на первых шести рабочих станциях, построенных на СКИФ в рамках первой очереди. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и т.д.

СКИФ будет расположен недалеко от ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Согласно постановлению правительства РФ, на строительство ЦКП СКИФ выделяется 37,1 млрд рублей. Деньги будут поступать в течение пяти лет.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Фото: sbras.info

