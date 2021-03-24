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Конкурс PR-Challenge и кто держит отраслевую аудиторию за идиотов?
24 марта 2021, 15:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЧТИВО НА ДОСУГЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Рады представить Вашему вниманию тридцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».
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Желаем приятного и полезного чтения!
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Выпуск №30:
Безруков Л.А., Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований), 2011 год.
Аннотация: дан критический анализ содержащихся в книге Ф. Хилл и К. Гэдди основных выводов о влиянии сурового сибирского климата на экономику России. Их несостоятельность установлена с помощью применения количественных оценок, показывающих реальное положение дел с индустриализацией Сибири, эффективностью и доходностью ее экономики, расселенческими процессами на постсоветском этапе.
Статья доступна по ссылке.
Именно энергосистема своей избыточностью оплачивает украинские евроамбиции последних лет. Но тот колоссальный резерв, который заложили для УССР еще большевики, основательно уменьшился. А ведь это были данные только за 10 лет. И поскольку нам известно, что с 1990 года объем генерации снизился вдвое, то представить общую картину не так уж сложно. Нетто (и Брутто) показывают, что не смотря на то, что в прошедшее десятилетие от них сбежал Крым, а в ЛДНР взялись за оружие, это условно стоило Украине около 20-25% в виде снижения общего объема потребления электроэнергии. А значит основные потери производства генерации состоялись ранее 2010-го.
Сегодня некоторые отрасли (в годовом исчислении) показывают даже рост, но надо понимать, что он осуществляется в основном за счет того, что отрезается от промышленности и ее лидера - металлургии...
Не смотря ни на что, Украина готовится к синхронизации с европейской сетью ENTSO-E, хотя вслух заявляют об этом только политики, а энергетики скромно помалкивают. Ну а пока что, страна плотно засела в зоне чистого импорта энергии, главным образом из Белоруссии и дополнительно из России. Экстренный ввод в эксплуатацию 2-го блока ХАЭС не помог избавиться от внутреннего дефицита энергии и называя вещи своими именами, не будь этого импорта, Украина сидела бы с веерным отключением уже более 40 суток.
Статья доступна по ссылке.
Байбакова Е.С., Пряжникова Е.Ю., Соколова Н.Л., Сергеева М. Г., Казанский педагогический журнал, 2018 год.
Аннотация: авторы затрагивают важную проблему современной школы оптимизация процесса профессионального самоопределения старшеклассников. В частности, в статье рассматривается проблематика влияния гендера на выбор профессии старшеклассников. Проанализирована структура профессионального самоопределения с точки зрения педагогической и психологической науки. Авторы обращают внимание на особенности, подходы к изучению и сложность понятия «профессиональное самоопределение». На основе глубокого теоретического анализа в статье представлены основные характеристики относящиеся к понятию «гендер». Изучены основные подходы к понимаю природы различий между мужчинами и женщинами. В статье отражены результаты проведенного эмпирического исследования на базе старших классов двух школ, с углубленным изучением отдельных предметов. Отмечается важнейшее значение гендерных особенностей на профессиональное самоопределение старшеклассников.
Статья доступна по ссылке.
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