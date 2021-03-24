Рады представить Вашему вниманию тридцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №30:

Сибирский холод и экономика России

Безруков Л.А., Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований), 2011 год.

Аннотация: дан критический анализ содержащихся в книге Ф. Хилл и К. Гэдди основных выводов о влиянии сурового сибирского климата на экономику России. Их несостоятельность установлена с помощью применения количественных оценок, показывающих реальное положение дел с индустриализацией Сибири, эффективностью и доходностью ее экономики, расселенческими процессами на постсоветском этапе.

Статья доступна по ссылке.

Украина. Потребление электроэнергии с 2010 по 2020 годы по отраслям и секторам

Именно энергосистема своей избыточностью оплачивает украинские евроамбиции последних лет. Но тот колоссальный резерв, который заложили для УССР еще большевики, основательно уменьшился. А ведь это были данные только за 10 лет. И поскольку нам известно, что с 1990 года объем генерации снизился вдвое, то представить общую картину не так уж сложно. Нетто (и Брутто) показывают, что не смотря на то, что в прошедшее десятилетие от них сбежал Крым, а в ЛДНР взялись за оружие, это условно стоило Украине около 20-25% в виде снижения общего объема потребления электроэнергии. А значит основные потери производства генерации состоялись ранее 2010-го.

Сегодня некоторые отрасли (в годовом исчислении) показывают даже рост, но надо понимать, что он осуществляется в основном за счет того, что отрезается от промышленности и ее лидера - металлургии...

Не смотря ни на что, Украина готовится к синхронизации с европейской сетью ENTSO-​E, хотя вслух заявляют об этом только политики, а энергетики скромно помалкивают. Ну а пока что, страна плотно засела в зоне чистого импорта энергии, главным образом из Белоруссии и дополнительно из России. Экстренный ввод в эксплуатацию 2-го блока ХАЭС не помог избавиться от внутреннего дефицита энергии и называя вещи своими именами, не будь этого импорта, Украина сидела бы с веерным отключением уже более 40 суток.

Статья доступна по ссылке.

Влияние гендера на выбор профессии старшеклассников

Байбакова Е.С., Пряжникова Е.Ю., Соколова Н.Л., Сергеева М. Г., Казанский педагогический журнал, 2018 год.

Аннотация: авторы затрагивают важную проблему современной школы оптимизация процесса профессионального самоопределения старшеклассников. В частности, в статье рассматривается проблематика влияния гендера на выбор профессии старшеклассников. Проанализирована структура профессионального самоопределения с точки зрения педагогической и психологической науки. Авторы обращают внимание на особенности, подходы к изучению и сложность понятия «профессиональное самоопределение». На основе глубокого теоретического анализа в статье представлены основные характеристики относящиеся к понятию «гендер». Изучены основные подходы к понимаю природы различий между мужчинами и женщинами. В статье отражены результаты проведенного эмпирического исследования на базе старших классов двух школ, с углубленным изучением отдельных предметов. Отмечается важнейшее значение гендерных особенностей на профессиональное самоопределение старшеклассников.

Статья доступна по ссылке.

Статьи по теме «Особенности реализации транспортных инфраструктурных проектов в городах России»

Гулакова О.И. Теоретико-методологические основы измерения общественного эффекта инфраструктурных проектов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2012. Т. 12. № 4. С. 146-157. Статья доступна по ссылке. Зайцев А.А., Христолюбова Е.В. Применение механизма государственно-частного партнерства для инфраструктурных транспортных проектов // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2012. № 2 (31). С. 156-160. Статья доступна по ссылке. Капустина Н. В. и др. Классификация факторов риска инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2020. №. 1. С. 126-130. Статья доступна по ссылке. Ларин А.Г. К анализу сущности проекта ЭПШП и его сопряжения с ЕАЭС // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2016. №21. С. 138-149. Статья доступна по ссылке. Макаров И.Н. Теоретические основы управления развитием региона на основе государственно-частного партнерства // Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 9. С. 1269-1288. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Российско-германские экономические отношения в XXI веке»

Белов В.Б. Логистика: выгоды сотрудничества для России и Германии // Современная Европа. 2012. № 1 (49). С. 108-122. Статья доступна по ссылке. Беляев С.А. Анализ внешнеторговых отношений России и Германии // Иннов: электронный научный журнал. 2018. № 1 (34). С. 7. Статья доступна по ссылке. Беляев С.А. Исследование влияния изменений торговых отношений с топ-20 экономик мира на состояние российской экономики // Вестник НГИЭИ. 2020. № 3 (106). С. 88-98. Статья доступна по ссылке. Егоров А.И. Россия - Германия: от "стратегического партнерства" к прагматическому сотрудничеству (2001-2008 гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2012. № 1 (17). С. 167-175. Статья доступна по ссылке. Жизнин С.З., Тимохов В.М. Экономические и геополитические аспекты "Северного потока - 2" // Балтийский регион. 2019. Т. 11. № 3. С. 25-42. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Институциональное развитие, реформы и права собственности в Южной Азии и Индии»

Галищева Н.В. Проблема дисбалансов в экономике Индии // Вестник МГИМО Университета. 2015. № 4 (43). С. 242-254. Статья доступна по ссылке. Суча С.Д. Экономика развивающегося региона: опыт Индии // Проблемы прогнозирования. 2002. № 6. С. 65-74. Статья доступна по ссылке. Клишо М.А. Результаты британского владычества в Индии // Историко-экономические исследования. 2007. Т. 8. № 2. С. 74-88. Статья доступна по ссылке. Мальцева О.А. Особенности экспорта прямых инвестиций из Индии // Вестник МГИМО Университета. 2012. № 6. С. 137-142. Статья доступна по ссылке. Власов Г.Д. 2017. 02. 013. Скиссорс Д. Заставить Индию работать: как Моди может добиться роста на Индийском субконтиненте. Scissors D. putting India to work: how modi can make the subcontinent grow // foreign Affairs. - N. Y., 2016. Статья доступна по ссылке.

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