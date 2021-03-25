 
Контракты

Больше миллиарда направят на строительство педиатрического корпуса в ЯНАО

Больше миллиарда направят на строительство педиатрического корпуса в ЯНАО

25 марта 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Здание детской поликлиники в городе Губкинский будет запроектировано на 200 посещений, детское отделение стационарной помощи – на 14 коек круглосуточного пребывания, сообщает RosTender.info.

В консультативно-диагностическом отделении детской поликлиники будут размещены детский неврологический кабинет, кабинет врача детского психиатра, детского хирурга, травматолога-ортопеда, аллерголога-иммунолога, эндокринолога и других важных для поддержания здоровья детей врачей. Также в здании планируется запроектировать кабинеты ЭКГ, ультразвуковой и функциональной диагностики, процедурную, манипуляционную и операционную. В лечебно-профилактическом отделении будут помещения для прививок и комната кормления и взвешивания грудных детей, а также помещения для обучения по уходу за новорожденными. В отделении медицинской реабилитации родители и их дети смогут посетить логопеда, массажиста, зал лечебной физкультуры и солярий. В здании поликлиники также будут колясочная, игровые зоны, холлы с зонами комфортного пребывания и конференц-зал. Ориентировочная площадь объекта – 3434 м2.

Объявлен тендер на выполнение работ по подготовке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию педиатрического корпуса с поликлиникой. Заказчиком выступает государственное казённое учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». Подать заявки можно до 8 апреля, а электронный аукцион пройдет на следующий день. Начальная цена контракта составит 1 362 180 417 рублей. Источником финансирования строительства объекта послужит бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа.
 

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Источник: РосТендер

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