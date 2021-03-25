 
Инвестиции (проекты)

Минэнерго РФ утвердило проекты реконструкции объектов Ростовской области

Минэнерго РФ утвердило проекты реконструкции объектов Ростовской области

25 марта 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНЭНЕРГО, ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
232

Министерство энергетики РФ разработало и утвердило 41 проект, в рамках которых будут реконструированы объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта в Ростовской области. Объем финансирования составит 3,9 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Вопрос реконструкции социальных объектов в ходе рабочей встречи обсудили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На данный момент по поручению президента России Владимира Путина Минэнерго разработало и утвердило по этим объектам 41 проект на сумму 3,9 млрд рублей, финансирование может быть выделено в рамках государственных программ в 2022-2025 годах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора Ростовской области отметили, что в регионе по программам реструктуризации угольной отрасли ждут капремонта и реконструкции 58 социальных объектов. Половина из них - объекты образования, еще 19 - объекты культуры и спорта, 11 - здравоохранения.

Участники рабочей встречи также коснулись вопросов развития энергетического комплекса Ростовской области, ее ветроэнергетического потенциала. Стороны обсудили вопросы создания механизмов снижения тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также технического присоединения к электросетям.

Фото с сайта правительства РФ

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Орлов рассказал Хуснулллину о реализации проекта канатной дороги в Хэйхэ 25.03.2021
Орлов рассказал Хуснулллину о реализации проекта канатной дороги в Хэйхэ
25.03.2021
"Татнефть" вложит более 50 млрд руб. в модернизацию "Танеко"
Ростовские компании будут поставлять комплектующие для ветропарков в России и за рубежом 25.03.2021
Ростовские компании будут поставлять комплектующие для ветропарков в России и за рубежом
Завод оборудования для обработки зерна построят в ОЭЗ 25.03.2021
Завод оборудования для обработки зерна построят в ОЭЗ "Центр" к 2023 году
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+