Министерство энергетики РФ разработало и утвердило 41 проект, в рамках которых будут реконструированы объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта в Ростовской области. Объем финансирования составит 3,9 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Вопрос реконструкции социальных объектов в ходе рабочей встречи обсудили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На данный момент по поручению президента России Владимира Путина Минэнерго разработало и утвердило по этим объектам 41 проект на сумму 3,9 млрд рублей, финансирование может быть выделено в рамках государственных программ в 2022-2025 годах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора Ростовской области отметили, что в регионе по программам реструктуризации угольной отрасли ждут капремонта и реконструкции 58 социальных объектов. Половина из них - объекты образования, еще 19 - объекты культуры и спорта, 11 - здравоохранения.

Участники рабочей встречи также коснулись вопросов развития энергетического комплекса Ростовской области, ее ветроэнергетического потенциала. Стороны обсудили вопросы создания механизмов снижения тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также технического присоединения к электросетям.

Фото с сайта правительства РФ