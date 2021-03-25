В соответствии с решением Совета директоров компании «Россети Урал» (новый бренд ОАО «МРСК Урала») на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера электросетевой компании согласован Владимир Рябушев.

До своего назначения Владимир Рябушев работал в компании «Россети Урал» на позиции заместителя главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю.

Владимир Рябушев родился в 1977 году в пос. Боровской Республики Казахстан. В 2000 году окончил Рудненский индустриальный институт по специальности «Электроснабжение и электрификация в промышленности», в течение 2018-2019 годов прошел профессиональную переподготовку по программе «Проектное управление развитием бизнеса» в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ). В январе 2021 года в ЮУрГУ с отличием защитил магистерскую диссертацию по направлению «Менеджмент».

Трудовую биографию в энергетической отрасли Владимир Рябушев начал электромонтером на одном из промышленных предприятий в г.Костанае Республики Казахстан. С 2001 по 2020 год работал в энергосистеме Республики Башкортостан, где прошел путь от электромонтера оперативно-выездной бригады группы подстанций Белорецких электрических сетей АО «Башкирэнерго» до заместителя директора – главного инженера этого производственного отделения.

Руководя техническим блоком Белорецких электрических сетей, которые отличаются наибольшей эксплуатационной сложностью из-за сложного рельефа территории присутствия, Владимир Рябушев в 2019 году вошел в число победителей первого конкурса специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики». Профессиональный конкурс проводился компанией «Россети» совместно с АНО «Россия – страна возможностей».