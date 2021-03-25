Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на устройство стационарного электрического освещения на транспортных развязках, пешеходном переходе и по ходу движения на дороге А-260 в Тацинском и Белокалитвинском районах и городе Каменск-Шахтинск. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения А-260 проходит от Волгограда через Калач-на-Дону, Суровикино, Морозовск, Белую Калитву, Каменск-Шахтинский, Донецк Ростовской области и переходит в автостраду М-04. Протяженность маршрута по России составляет 382 км. Трасса играет большую роль в решении внутригосударственных транспортных проблем, установлении международных транспортных связей и интеграции производственного комплекса страны в систему мирового хозяйства.

Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство стационарного электрического освещения на дороге в пределах зон повышенной опасности – в районе пешеходного перехода на участке км 270+740 – км 271+240 в Тацинском районе Ростовской области, на транспортных развязках км 301+600 и км 308+600 в Белокалитвинском районе и на участке км 357+050 – км 358+350, проходящем по улицам Профсоюзная и Морская в городе Каменск-Шахтинский.

В ходе реализации проекта здесь протянут линию наружного освещения общей протяженностью 6,951 км, установят опоры наружного освещения, пункт электропитания и комплектные трансформаторные подстанции. Расчетная мощность по объекту составит 38,88 кВт.

Генеральная проектная организация – ООО «ГлавСтройПроект». Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной дороги Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор