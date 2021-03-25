Фото научной группы. Источник: Алексей Тамеев/ИФХЭ

При преобразовании света в электричество в солнечных батареях часть энергии неизбежно рассеивается. Правильно подобранные параметры конструкции могут минимизировать эти потери и увеличить эффективность работы устройств. Для этого российские и канадские ученые разработали математическую модель, описывающую поглощение света и его превращения в электрический ток, и сконструировали солнечные батареи и успешно подтвердили свои предсказания.

Эти расчеты уникальны тем, что их можно применять к фотоэлементам со светопоглощающими слоями из разных материалов. Теперь исследователи планируют создать компьютерную программу для расчета параметров, тестирования и диагностики фотоэлементов на основе неизученных материалов. С полным текстом статьи можно ознакомиться в журнале Scientific Reports. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).

Среди альтернативных источников энергии свет обладает наиболее широким спектром применения: от крошечного фотоэлемента для подзарядки гаджетов до гигантских «крыльев» космических спутников. Города могут обеспечиваться электроэнергией за счет покрытия солнечными элементами свободного пространства разных архитектурных сооружений.

Основной элемент солнечной батареи – поглощающий свет слой, расположенный между двумя накапливающими заряд пластинами – электродами. Частицы света – фотоны – поглощаются молекулами среднего слоя, а их энергия способствует «выбиванию» электронов из атомов материала. При этом на месте «удара» возникают так называемые дырки – носители положительного заряда. За счет движения электронов и дырок к противоположно заряженным электродам и возникает электрический ток. Эффективность солнечной батареи зависит от природы и толщины фотоактивного слоя. Среди поглощающих свет материалов для солнечных элементов нового поколения наиболее перспективны кристаллы перовскита и пленки из полимерной смеси.

Ранее ученые предпринимали попытки моделировать процессы внутри солнечных батарей, но для каждого материала в отдельности. Ученые из Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН (Москва) совместно с коллегами из Университета Куинс в Кингстоне (Канада) смоделировали оптические параметры перовскитного и полимерного фотоактивных слоев, используя метод матриц переноса. Этот математический прием позволяет рассчитать распространение светового потока в фотоактивном материале и оценить толщину, при которой устанавливается оптимальное соотношение между концентрациями поглощаемых фотонов и «рождаемых» после этого электронов и дырок в единицу времени.

Чтобы проверить расчеты, ученые сконструировали солнечные батареи на основе перовскитных и полимерных материалов и измерили их характеристики. Результаты эксперимента полностью подтвердили предсказания математической модели для обоих типов батарей.

Фото 1: Приготовление образца фотоэлемента в атмосфере аргона. Источник: Алексей Тамеев/ИФХЭ



