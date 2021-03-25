Компании "Башни ВРС" (входит в "Роснано") и "Ветростройдеталь", развернувшие в Ростовской области производство комплектующих для ветроэлектростанций (ВЭС), после завершения проектов в области ветроэнергетики в регионе начнут поставку оборудования для ВЭС в других регионах России и зарубежья. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"Несмотря на завершение проектов строительства ветропарков в Ростовской области, перспективы у ООО "Башни ВРС" большие. Из разыгранных в РФ на сегодняшний день 3 348 МВт мощностей ветропарков с вводом в эксплуатацию до 2025 года 2 185,6 МВт выиграны партнерами ООО "Башни ВРС". Это 65% рынка РФ", - сказал собеседник агентства.

Сорокин уточнил, что в ближайшие годы компания будет поставлять продукцию в Калмыкию, Татарстан, Краснодарский, Ставропольский, Пермский края, Астраханскую, Волгоградскую, Мурманскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

Компания "Ветростройдеталь" продолжает поставки башен ветроэнергетических установок компании Red Wind B. V. (дочерняя структура ГК "Росатом"). Производитель отгрузил уже 220 башен из 400, предусмотренных контрактом до мая 2022 года, отметил заместитель губернатора.

"Контракт предусматривает поставку не только в Ростовскую область, а также в Республику Адыгею, Ставропольский край, Воронежскую область. Поставка в иные регионы России прорабатывается, - сказал Сорокин. - "Ветростройдеталь" высоко оценивает свой экспортный потенциал. В настоящее время ведутся переговоры с крупнейшим производителем ветроэнергетического оборудования Германии о поставке продукции в Европу".

По словам заместителя губернатора, в 2020 году компания "Ветростройдеталь" уже приступила к экспортным поставкам своей продукции на европейский рынок. Башни российского производства были отправлены в Нидерланды.

Перспективы отрасли

Как отметил Сорокин, помимо России, ветроэнергетика бурно развивается в Казахстане, Узбекистане и других республиках бывшего СССР, где есть большой потенциал для развития этого вида "зеленой энергетики". Сейчас ростовские производители предпринимают меры по выходу на рынок в этих странах.

Кроме того, по словам замгубернатора, в начале марта правительство РФ приняло ряд изменений и дополнений в постановление правительства РФ № 449 "О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности", продлевающих поддержку государства по выпуску оборудования и строительства объектов генерации, использующих возобновляемые источники энергии до 2035 года включительно.

В Ростовской области ведется активное строительство ВЭС. В 2020 году регион вышел на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди регионов РФ. В эксплуатацию ввели первые ветропарки на территории Красносулинского и Каменского районов суммарной мощностью 350 МВт. До 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 70 млрд рублей. Региональные власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в Ростовской области электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.