В Монголии запущена интеллектуальная система управления режимами работы электрической сети (smart grid Active Network Management (ANM) system). Система ANM установлена испанской компанией ZIV Automation в сотрудничестве с компаниями Monhorus LLC и UB Grid Consultancy Ltd. Разработку, тестирование и ввод в эксплуатацию системы ANM осуществляло британское подразделение ZIV Automation. Все работы производились дистанционно из-за введенных ограничений на перемещения и закрытия границ, обусловленных пандемией COVID-19. Система ANM впервые применяется в Монголии в целях интеллектуального управления пропускной способностью передающей сети.

Системы интеллектуального активного управления зарекомендовали себя во всем мире как рентабельное решение, позволяющее избежать или отложить традиционные дорогостоящие мероприятия по укреплению электрической сети. Использование технологий интеллектуальных сетей также способствует увеличению доли ВИЭ-генерации в объеме генерирующих мощностей. Так, использование системы ANM позволило ZIV Automation еще до завершения проекта расширения электрической сети, предусматривающего строительство новых ЛЭП протяженностью 220 км и ориентировочной стоимостью $ 60 млн, позволит подключить к Центральной энергосистеме Монголии (ЦЭС)* СЭС Desert Solar Power One мощностью 30 МВт (г. Сайншанде, провинция Дорногоби). Система ANM осуществляет управление режимами работы электросети таким образом, чтобы СЭС Desert Solar Power One выдавала максимальную мощность в течение наибольшего времени суток. Установленная в Монголии система ANM осуществляет контроль режимов работы ЦЭС, поддерживает балансовую надежность энергосистемы и, в то же время, оптимизирует выдачу в сеть солнечной энергии. Компания ZIV уже подготовила стандартизированные проектные решения для обеспечения оперативных поставок автоматизированных систем управления подстанциями, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в ближайшие годы.

Монголия обладает значительными запасами ВИЭ и количество объектов ВИЭгенерации, подключенных к ЦЭС, постоянно увеличивается, за счет чего сокращаются объемы выбросов углерода в атмосферу и снижается импорт электроэнергии из соседних стран. В настоящее время в Монголии мощность ветровой генерации, подключенной к энергосистеме, составляет 155 МВт, а солнечной – 90 МВт. Начиная с 2017 г. в эксплуатацию введены объекты ВИЭ-генерации суммарной мощностью 165 МВт.

Информационно-аналитический ресурс PV magazine, официальный сайт ZIV

* Энергосистема Монголии включает пять отдельных энергосистем: Центральная энергосистема (ЦЭС); Западная энергосистема (ЗЭС); Алтай-Улиастайская энергосистема (АУЭС); Восточная энергосистема (ВЭС); Южная энергосистема (ЮЭС). Крупнейшей из них является ЦЭС, операционная зона которой охватывает более 70% территории и 80% населения страны.