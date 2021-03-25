В Туапсе расширят городскую набережную

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию берегоукрепления на участке от Широкого мола до корня пассажирского пирса в районе набережной и морского торгового порта Туапсе. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Берегозащитное сооружение откосного типа с волноотбойной стенкой было построено Новороссийскморстроем в 1954 году по проекту института Черноморниипроект. Общая длина берегоукрепления составляет 666,10 м. Проектом предусмотрена реконструкция участка, расположенного в акватории морского торгового порта Туапсе, а также на суше - у пешеходной набережной вблизи Морского бульвара. Обследование выявило существенный физический износ сооружения. В результате реконструкции прогулочная зона у воды будет расширена, волновое воздействие на прибрежную зону снижено, а берег защищен от размыва.

В ходе реализации проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы России, площадь пешеходной зоны набережной увеличат за счет устройства верхнего строения в виде плиты ростверка на свайном основании шириной около 10 м на участке берегозащитного сооружения протяженностью 131,1-140,4 м. Вдоль всего переднего края верхнего строения, в том числе на лестничных маршах, ведущих к пониженным площадкам, установят металлическое ограждение. Также на участке реконструкции положат плиточное покрытие с разуклонками для сбора дождевых вод в локальные очистные сооружения. Устойчивость берегоукрепления к волновым нагрузкам будет повышена за счет замены конструкции откоса из железобетонных плит на волногасящий откос в виде укладки гексабитов.

Проектную документацию разработали в ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта «Новоморниипроект». Застройщик – ФГУП «Росморпорт».

Фото: fotokto.ru