1 апреля Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России проведет онлайн-семинар, в рамках которого эксперты обсудят с участниками практику подготовки и экспертизы проектной документации на строительство линий электропередач. Семинар направлен на ознакомление его участников с изменениями законодательства в области государственной экспертизы, анализ проектных решений и минимизацию ошибок, допускаемых проектными организациями.

«Проектирование воздушных линий – один из важнейших и сложных этапов строительных работ. При реализации таких проектов необходимо учитывать немало факторов технологического и экономического характера. Сегодня проектирование воздушных линий электропередач осуществляется с применением передовых технологий и оборудования, что требует от проектировщика глубоких знаний в данной области, высокого профессионализма и постоянного мониторинга изменений совершенствующейся нормативной базы. От качества созданного проекта зависит не только безопасность функционирования электросети, но и объекта капитального строительства в целом, а обоснованные технические решения становятся гарантом экономической эффективности», - отмечает начальник Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России Игорь Кохан.

Главный специалист Отдела строительных решений и инженерного обеспечения филиала Галина Пышная обсудит с участниками актуальные вопросы подготовки проектной документации линий электропередач в части раздела «Проект полосы отвода». Главный специалист Отдела специализированных экспертиз Татьяна Горностаева и ее коллега Ирина Куприянова затронут вопросы соблюдения требований в области охраны окружающей среды.

Главный специалист Отдела комплексной экспертизы Дальневосточного филиала Ольга Смирнова расскажет слушателям об особенностях технологических решений линий электропередач в труднодоступных районах, а заместитель начальника Отдела комплексной экспертизы Ольга Лунева - о конструктивных решениях, которые следует принимать в районах со сложными природно-климатическими условиями.

Завершится семинар круглым столом, в ходе которого участники смогут задать экспертам Главгосэкспертизы России дополнительные вопросы. Модератором беседы выступит и.о. начальника Отдела комплексной экспертизы Дальневосточного филиала Руслан Козачук. Также в круглом столе примет главный специалист Отдела строительных решений и инженерного обеспечения Андрей Григорьев.

Семинар ориентирован на представителей профессионального сообщества, в том числе специалистов в области линий электропередач, застройщиков, технических заказчиков, а также всех заинтересованных лиц.

Подробнее о семинаре и о том, как стать его участником, можно узнать здесь.