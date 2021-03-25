60 МВт мощности - объекту "зеленой энергетики" на Ставрополье

Энергетики «Россети Северный Кавказ» на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» завершили в Новоалександровском городском округе работы по возведению энергоинфраструктуры для технологического присоединения Кармалиновской ветряной электростанции (ВЭС).

Для выдачи мощности объекту ветроэнергетики в объеме 60 МВт проектом была предусмотрена установка распределительного устройства напряжением 110 и 35 кВ, а также силового оборудования – трансформатора мощностью 63 МВА.

В рамках технологического присоединения специалисты компании построили воздушную линию 110 кВ от существующей линии электропередачи до установленного на территории заявителя распределительного устройства. Общая протяженность нового энергообъекта составила порядка трех километров.

Все возводимые объекты электросетевого хозяйства - распределительные устройства, а также ветрогенераторы - оснащены микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. В дальнейшем они обеспечат контроль за состоянием оборудования и выдачу сигналов для прекращения аварийных и аномальных режимов в энергосистеме.

Выполненные работы обеспечили Кармалиновскую ВЭС необходимой мощностью для ее плановой среднегодовой выработки - около 147 млн кВт.ч., которые будут производить 24 ветряных генераторов установленной мощностью по 2,5 МВт каждый.