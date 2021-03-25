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"Газпром" продолжит в ЯНАО работу по созданию газонаполнительных компрессорных станций

Газпром продолжит в ЯНАО работу по созданию газонаполнительных компрессорных станций

25 марта 2021, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГАЗПРОМ, ЯНАО, ИНВЕСТИЦИИ, АРКТИКА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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ПАО "Газпром" и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) заключили соглашение о трехлетнем сотрудничестве. Так, компания продолжит в регионе работу по созданию газонаполнительных компрессорных станций. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома" в четверг.

"Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова. <…> В рамках встречи Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов подписали новое соглашение о сотрудничестве - на 2021-2023 годы. Этот документ впервые заключен с ЯНАО на трехлетний период. Ранее стороны фиксировали договоренности на ежегодной основе", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что документ определяет комплекс приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия. В частности, "Газпром" продолжит инвестиционную деятельность в регионе. Компания, как и прежде, будет надежно обеспечивать энергоресурсами потребителей округа, перечислять в бюджет региона предусмотренные законодательством РФ платежи, содействовать в решении социально значимых вопросов.

"Правительство ЯНАО, в свою очередь, будет и дальше создавать условия для реализации инвестиционных проектов "Газпрома" - в том числе, оказывать компании содействие в решении земельных вопросов при реализации проектов и согласовании разрешительной документации", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, продолжится работа по развитию в регионе сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), где потребители могут заправить транспорт самым экологичным и экономичным топливом - природным газом. В настоящее время на территории округа действуют три АГНКС "Газпрома" - в Надыме, Новом Уренгое и Ягельном. В 2021 году компания начала проектирование еще одной станции - в Ноябрьске.

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Источник: ТАСС

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