Для подготовки энергооборудования к летнему пику нагрузок специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» проведут капитальный ремонт 11 высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ в Новороссийске, Анапе и Геленджике. В рамках ремонтной программы 2021 года на эти цели энергокомпания направит 10 млн рублей.

Данные высоковольтные линии обеспечивают электроэнергией более 120 тысяч бытовых потребителей, 200 социально значимых объектов, крупных санаториев, гостиниц, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края и ежегодно принимающих многочисленных туристов.

На ЛЭП энергетики установят 131 комплект линейно-сцепной арматуры, заменят 2360 устаревших фарфоровых изоляторов на современные стеклянные. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений энергетики проведут замену и установку около 17 км грозозащитного троса, проведут тепловизионное обследование 11 высоковольтных линий электропередачи суммарной протяженностью более 150 км.

Кроме того, специалисты филиала расчистят от древесно-кустарниковой растительности 19 га трасс линий электропередачи. Это позволит недопустить нарушений энергоснабжения, вызванных падением деревьев и веток на провода в период непогоды и высоких ветровых нагрузок.

– В летний период значительно возрастает энергопотребление, следовательно – и нагрузка на сеть. Ремонтные работы позволят подготовить энергооборудование к курортному сезону, а значит, электроснабжение жителей и гостей Черноморского побережья наступающим летом будет надежным, – отметил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа и Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5 тысяч кв. км с численностью населения более 800 тысяч человек.