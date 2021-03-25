Кабельный СПРАВОЧНИК RusCable.Ru пополнился новыми марками

Кабельный справочник на портале RusCable.Ru продолжает пополняться новыми марками. Мы стараемся представить самую достоверную информацию из первоисточника в техническом справочнике кабелей и проводов. За три месяца текущего года в каталог добавлены все марки, производимые заводом “Сарансккабель” (всего из 354) и более 50 новых марок завода “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

На сегодняшний день в нашем каталоге представлены вот эти производители кабеля:

REKA CABLES LTD (Reka Kaapeli Oy)

«Азовская Кабельная Компания»

ООО «Кабельный завод «АЛЮР»

ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

ООО «Калужский кабельный завод»

ООО «Камский кабель»

ЗАО «МОСКАБЕЛЬМЕТ»

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

ООО «НПП «ИНТЕХ»

ООО «Сарансккабель»

ООО «СегментЭнерго»

ООО «Сигнум»

ООО «Торгово-промышленный дом Паритет»

ООО «НПО Фариаль»

АО «Завод «Энергокабель»

ПАО «Завод «Южкабель»

Также мы не обходим стороной производителей полимеров. Их продукция тоже представлена в нашем справочнике:

Компания «Башпласт»

ОАО «Владимирский химический завод (ВХЗ)»

ООО «Евротек»

ООО «Завод ВЕСТПЛАСТ»

ООО «Комполи»

ООО «Полимерпласт (Polymerplast)»

АО «МЕТАКЛЭЙ»

Что можно найти в нашем «Справочнике»? Практически все многообразие существующих на российском рынке кабелей и проводов, кабельной арматуры, инструмента, СИП, оборудования и т. д. В огромной картотеке главного раздела «Справочника» содержится максимально подробная информация о силовых кабелях с пропитанной бумажной и изоляцией из СПЭ, огне- и термостойких, изолированных и неизолированных, обмоточных, монтажных и специального назначении; здесь можно найти кабели для разных отраслей промышленности: от жилищного строительства до нефтегазового комплекса.

Полезно, удобно и всегда актуально

«Справочник» снабжен иллюстрациями и схемами, предлагает несколько разных способов сортировки позиций, в нем есть встроенный поиск. На более чем 1300 страницах технической информации найти то, что нужно именно вам, можно легко и быстро, а ориентироваться во всем многообразии представленной КПП очень удобно. Многие пользователи уже оценили преимущества нашего справочника. Каждый месяц его просматривают более 75 000 раз!

Кстати, наш кабельный справочник был одним из самых первых разделов портала, и регулярно и оперативно пополняется, расширяется и совершенствуется вот уже более 10 лет. Мы дополняем рубрики формами для быстрого онлайн-заказа, адаптируем «Справочник» для работы с ним с любого электронного устройства: компьютера, смартфона или планшета, под управлением разных операционных систем. При этом мы всегда открыты к новым предложениям и принимаем информацию от компаний на электронную почту mail@ruscable.ru.

Если ваша компания производит или продает кабель, материалы, оборудование, грузовой транспорт и инструмент – напишите нам, сделаем все возможное, чтобы добавить информацию о вас в наш справочник!