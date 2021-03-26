Системный оператор американского штата Калифорния CAISO опубликовал ежегодный информационный бюллетень по итогам работы энергосистемы штата за 2020 г., включая основные показатели по функционированию ВИЭ-генерации.

По данным CAISO в 2020 г. зафиксированы:

Исторический максимум нагрузки генерации на базе ВИЭ (2 мая в 13:40), составивший 81,88% от суммарного максимума нагрузки генерации. Предыдущий максимум нагрузки ВИЭ-генерации был зарегистрирован 5 мая 2019 г. и составил 80,3% от суммарного максимума нагрузки.

Исторический максимум нагрузки солнечной генерации (29 июня в 12:32) – 12 016 МВт (по сравнению с 11 473 МВт 2 июля 2019 г.).

Исторический максимум нагрузки ветровой генерации (30 апреля в 17:36) – 5 318 МВт (по сравнению с 5 309 МВт 8 мая 2019 г.).

Пик потребления в 2020 г. зафиксирован 6 сентября в 17:43 и составил 47 236 МВт, что превышает пик потребления, зарегистрированный 15 августа 2019 г. (44 301 МВт). По оценке системного оператора, полученные в 2020 г. результаты показывают эффективность управления растущими объемами ВИЭ-генерации в операционной зоне CAISO в соответствии с заявленными целями энергетической политики штата по декарбонизации энергосистемы при сохранении требуемого уровня надежности. Статистика также подтверждает преимущества сотрудничества с энергосистемами соседних штатов в рамках балансирующего рынка CAISO (Western Energy Imbalance Market, EIM), который обеспечивает оптимизацию ценообразования при избытке выработки дешевой ветровой и солнечной генерации на территории Калифорнии, Невады, Орегона, Вашингтона, Юты, Айдахо, Аризоны и Вайоминга.

Официальный сайт CAISO