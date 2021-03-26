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26 марта 2021, 18:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США, CAISO
Отрасль: Электроэнергетика
Системный оператор американского штата Калифорния CAISO опубликовал ежегодный информационный бюллетень по итогам работы энергосистемы штата за 2020 г., включая основные показатели по функционированию ВИЭ-генерации.
По данным CAISO в 2020 г. зафиксированы:
Пик потребления в 2020 г. зафиксирован 6 сентября в 17:43 и составил 47 236 МВт, что превышает пик потребления, зарегистрированный 15 августа 2019 г. (44 301 МВт). По оценке системного оператора, полученные в 2020 г. результаты показывают эффективность управления растущими объемами ВИЭ-генерации в операционной зоне CAISO в соответствии с заявленными целями энергетической политики штата по декарбонизации энергосистемы при сохранении требуемого уровня надежности. Статистика также подтверждает преимущества сотрудничества с энергосистемами соседних штатов в рамках балансирующего рынка CAISO (Western Energy Imbalance Market, EIM), который обеспечивает оптимизацию ценообразования при избытке выработки дешевой ветровой и солнечной генерации на территории Калифорнии, Невады, Орегона, Вашингтона, Юты, Айдахо, Аризоны и Вайоминга.
Официальный сайт CAISO
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