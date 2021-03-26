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На школу с двумя бассейнами в Санкт-Петербурге направят 1,5 миллиарда рублей

На школу с двумя бассейнами в Санкт-Петербурге направят 1,5 миллиарда рублей

26 марта 2021, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Строительство школы запланировано на Дальневосточном проспекте, на северо-восточном пересечении с улицей Еремеева, сообщает RosTender.info.

Планируется школа на 825 мест. Она предназначена для образования детей, обеспечения необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда, формирования общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе. В школе будут реализованы обязательные образовательные программы, а также вспомогательные воспитательно-образовательные программы – группы продленного дня, кружковые. Как планируется, процесс обучения будет организован в одну смену, 6 дней в неделю. В здании запроектировано несколько компоновочных блоков: учебные классы, спортивные залы, два бассейна для различных возрастных групп, в том числе и ванна для обучения плаванию, актовый зал, столовая, библиотека, также в школе будут работать стоматолог, психолог, социальный психолог и логопед. При каждом бассейне предусмотрен пост медицинской сестры. Помещения продленного дня первых классов обеспечены четырьмя спальнями.

Объявлен тендер на выполнение работ по строительству здания школы, заказчиком выступает Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции». Заявки на участие принимают до 19 апреля.
 

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Источник: РосТендер

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