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Ростех стал участником проекта по созданию моста через Калининградский залив

Ростех стал участником проекта по созданию моста через Калининградский залив

26 марта 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОЕКТ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростех

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Госкорпорация Ростех стала участником крупнейшего концессионного проекта Российской Прибалтики по созданию мостового перехода через Калининградский залив. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Калининграде. 

Подписи на документе поставили генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса» Госкорпорации Ростех Александр Назаров и член совета директоров ООО «Национальные транспортные концессии» (транспортный дивизион Группы «ВИС») Наталия Резниченко. Церемония состоялась в присутствии губернатора Калининградской области Антона Алиханова, генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова и председателя совета директоров Группы «ВИС» Игоря Снегурова. 

«Мы приветствуем инициативу наших коллег, – отметил Антон Алиханов. – Ростех несколько лет присутствует в нашем регионе, содействуя развитию янтарной отрасли, а теперь присоединяется к реализации одного из масштабных и важнейших для Калининградской области инфраструктурных проектов. Это существенно усиливает концессию, свидетельствует о ее профессиональной проработке». 

Общая протяженность создаваемой инфраструктуры составит 8,1 км, длина мостового перехода – 2,85 км. Проектом предусмотрен однопилонный вантовый мост с высотой пилона 162 м. Современная автомагистраль категории I-Б с расчетной скоростью движения до 120 км/ч соединит Северный и Южный обходы Калининграда и станет частью кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны. 

«Чем больше таких объектов, чем более развита транспортная инфраструктура, тем удобнее и быстрее могут передвигаться люди, грузы, товары. Новый мост не только позволит решить локальные задачи по выводу транзитных потоков за пределы Калининграда, но также создаст новые транспортные коридоры в Европу. Проект будет способствовать развитию транспортных связей с городской агломерацией Труймясто в Польше, обеспечит выход грузопотоков на международный аэропорт Храброво и морской порт Пионерский, открытие которого ожидается в ближайшие несколько лет. Отмечу, что это не первый проект, который Ростех реализует в партнерстве с Группой «ВИС» в интересах регионов России», – сказал Сергей Чемезов

Строительство моста через Калининградский залив предусмотрено генеральным планом развития областной столицы до 2035 года. Попытки реализовать столь масштабный проект предпринимались и раньше, для региона он имеет стратегическое значение. Строительство стало возможным благодаря привлечению средств частного инвестора. Финансирование проекта из внебюджетных источников полностью обеспечено подписанным с ПАО «Сбербанк» кредитным соглашением и средствами частного инвестора – Группы «ВИС». Общая стоимость капитальных затрат оценивается в 41,5 млрд рублей. Окончательная стоимость строительства масштабного объекта будет определена по итогам прохождения экспертизы проектной документации. 

«Мост через Калининградский залив – важный инфраструктурный проект и один из крупнейших в портфеле Группы «ВИС». Он призван качественно изменить транспортную доступность ключевых экономических центров региона и улучшить автодорожное сообщение с сопредельными государствами. Новый мост позволит сократить среднее время в пути на 30% и более чем на 50% сократить транспортные расходы на перевозки грузов. Мы рады включению в состав участников проекта крупнейшей российской корпорации Ростех. Это важное событие и для инвестора, и для региона», – поделился Игорь Снегуров. 

Концессионное соглашение сроком на 28 лет было подписано 7 июня 2019 года между правительством Калининградской области и ООО «Десятая концессионная компания» (входит в транспортный дивизион Группы «ВИС»). В настоящий момент ведется разработка проектной документации, рассмотрение и согласование отдельных технических решений, утверждены документы по планировке территории. Проводятся общественные слушания по воздействию объекта на окружающую среду. До конца года планируется подача проектно-сметной документации на прохождение экологической и государственной экспертиз.

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Источник: Ростех

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