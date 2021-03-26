2 апреля эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России обсудят с участниками семинара новые положения методических и нормативно-правовых документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

К участию в семинаре, который пройдет в онлайн-формате, приглашаются инженеры-сметчики, специалисты в области сметного нормирования и ценообразования, а также представители заказчиков, подрядчиков и проектных организаций. Основная программа включает шесть лекций, в ходе которых эксперты Северо-Кавказского филиала расскажут о нормативных, методических, процедурных и иных аспектах определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Цель семинара – разъяснить особенности нормативно-методических и законодательных изменений в области ценообразования и сметного нормирования. Особое внимание в ходе семинара будет уделено анализу наиболее часто повторяющихся ошибок, выявляемых экспертами при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости и оказывающих наиболее существенное влияние на сроки и результат проверки.

Семинар ориентирован на инженеров-сметчиков, специалистов в области сметного нормирования и ценообразования, представителей заказчиков, подрядчиков и проектных организаций. Перед началом лекционной программы выступит заместитель начальника Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России Анатолий Ястребов.

«Надо признать тот факт, что мы вошли в иную систему экономических отношений – рыночную. И это обстоятельство привело к неактуальности ранее принятых методик и их требований к участникам инвестиционно-строительного процесса, независимо от регионального расположения. Именно поэтому мы так активно и призываем наших коллег к конструктивному диалогу по вопросам трансформации системы сметного ценообразования. Она объединяет весь жизненный цикл объекта капитального строительства, включая экономические расчеты инвестиций для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется из средств бюджетов бюджетной системы РФ, а также планирование бюджетных инвестиций для реализации национальных проектов и государственных программ, для строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства, технико-экономические обоснования инвестиционного процесса», - подчеркивает Анатолий Ястребов.

Обзор изменений законодательства в области ценообразования и сметного нормирования представит в своем докладе начальник отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов организации строительства Марина Зайцева. Она также расскажет о последних изменениях нормативных требований к повторному проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Особенности рассмотрения сметной документации при капитальном ремонте зданий и сооружений, в том числе объектов культурного наследия, проанализирует главный специалист отдела проверки сметной документации и экспертизы проектов организации строительства Константин Кобзев.

О порядке подготовки и подачи документов для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства расскажет главный специалист планово-договорного отдела Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России Ирина Кузьменко.

В завершающей части пройдет круглый стол, который проведет начальник сметного отдела Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России Марина Зайцева. Все участники семинара смогут задать дополнительные вопросы и получить более подробные разъяснения экспертов о правилах применения новых методик, расценок и нормативов при определения сметной стоимости строительства.

Кроме того, слушатели получат именной сертификат Главгосэкспертизы России. О времени проведения и условиях участия в семинаре можно узнать здесь.