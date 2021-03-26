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Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны

Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты Ангара-А5 для Минобороны

26 марта 2021, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСКОСМОС, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: РИА Новости

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Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") приступил к изготовлению первых серийных ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5" по заказу Минобороны РФ, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

В июне 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что Центр Хруничева и Минобороны РФ подписали контракт на производство первых четырех серийных ракет "Ангара-А5". В декабре генеральный директор предприятия Алексей Варочко рассказал, что ракеты будут поставлены военным в 2022-2024 годах.

В материалах на госзакупках говорится о заказах различных комплектующих (алюминиевые прутки и трубы). При этом финансирование договоров "осуществляется в рамках выполнения государственного контракта... от 21 мая 2020 года на изготовление ракет-носителей "Ангара-А5"... (с заводскими номерами) 71757-71760 для нужд Минобороны РФ".

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева по контракту с военными должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с макетами космических аппаратов. Третий пуск "Ангары-А5" также с макетом намечается в третьем квартале 2021 года.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola

 

 

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Источник: РИА Новости

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