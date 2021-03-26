Британская компания Cenfura – разработчик блокчейн-платформ – в сотрудничестве с британской компанией DNA Global Energy – поставщик решений в области ВИЭ – реализуют проект по созданию сети микрогридов в Южной Африке (ЮАР). В рамках пилотного проекта планируется на территории всей страны создать 14 микрогридов с использованием объектов ВИЭ-генерации и блокчейн-технологий.

Микрогриды, создаваемые в рамках пилотного проекта, по техническим характеристикам будут аналогичны принадлежащему компании Cenfura микрогриду, созданному для жилого комплекса Malachite Mews*, который был введен в эксплуатацию в августе 2020 г. В состав микрогрида Malachite Mews входят солнечные фотоэлектрические установки мощностью 500 кВт, расположенные на крышах зданий, и накопитель энергии аккумуляторного типа энергоемкостью 672 кВт*ч и прогнозируемой годовой выработкой электроэнергии 873 МВт*ч. По данным компании Cenfura, это самый энергоемкий накопитель, используемый в жилом секторе ЮАР. Микрогрид подключен к сети общего пользования, находящейся в управлении системного оператора Eskom, и обеспечивает надежность электроснабжения жилого комплекса, так как из-за своего расположения и общей ситуации в ЮАР электроснабжение стало недостаточно надежным и нередки случаи отключения электроэнергии. В микрогриде Malachite Mews, как и в других новых проектах реализуемых Cenfura, токенизация расчетов за электроэнергию осуществляется с помощью служебного токена Cenfura XCF**. Компания заявляет, что является одной из первых энергетических компаний в мире, использующих данную модель токена, заявляя, что она предлагает новые методы выставления счетов и финансового управления.

По информации Cenfura, компания реализует проекты строительства объектов генерации на базе ВИЭ в Северной и Южной Америке, Африке, Южной Европе и ЮгоВосточной Азии суммарной мощностью свыше 1 ГВт. Компания DNA Global Energy также имеет опыт разработки проектов в области ВИЭ и ряда других проектов в Африке и в целом по миру.

Информационно-аналитический ресурс Power Engineering International

* Malachite Mews – это комплекс кондоминиумов на 216 квартир, построенный в Боксбурге (Boksburg) – восточном пригороде Йоханнесбурга (Johannesburg).

** Токен Cenfura XCF – служебный токен, основанный 27.08.2020. Служебные токены предоставляют держателям право доступа к блокчейн-платформе в целях бронирования или покупки продуктов/услуг, доступных на данной платформе. В случае платформы Cenfura для доступа используются токены XCF, которые также полностью заменяют фиатную валюту в качестве платежных средств при расчетах за энергетические товары и услуги. Транзакции, инициированные с использованием фиатной валюты или других допустимых токенов, автоматически конвертируются в токены XCF по текущей рыночной стоимости. Активы Cenfura в области ВИЭ по всему миру используют блокчейн-платформу Cenfura. Все продукты и услуги на платформе Cenfura токенизированы, и каждая транзакция рассчитывается с использованием токенов XCF.