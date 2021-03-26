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Власти Камчатки решили отдать «Теплу земли» все геотермальные скважины края

Власти Камчатки решили отдать «Теплу земли» все геотермальные скважины края

26 марта 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЕОЭНЕРГЕТИКА, КАМЧАТКА
Источник: kamchatinfo.com

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Акционерное общество «Тепло земли» станет единым оператором по геотермальной энергетике в Камчатском крае, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на сообщение правительства региона. Предполагается, что это поможет получить краю максимальный эффект от использования геотермальной энергетики. 

«Наше краевое предприятие «Тепло земли» должно стать единым оператором ресурсов, связанных с термальной водой. Мы сосредоточим кадры, будут усилены подразделения, связанные с геологоразведкой. Планируем обновление и материальной базы, в том числе буровых установок. Но самое главное, что, когда наш ценный ресурс будет в одних руках, мы сможем и бережно к нему относиться и предотвращать несанкционированное использование воды, а с другой стороны, сделаем прозрачными и понятными правила использования», — приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Солодова

Акционерное общество «Тепло Земли» работает на Камчатке с 2016 года как правопреемник ГУП «Камчатскбургеотермия», которое с середины 60-х годов прошлого столетия добывает термальные воды с месторождений полуострова Камчатка. Компания занимается поставкой горячей воды и пара потребителям в качестве тепловой энергии. Сейчас АО «Тепло Земли» возглавляет Игорь Бельков. Его предшественник уволен после того, как стал фигурантом дела о получении взяток.

 

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Источник: kamchatinfo.com

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