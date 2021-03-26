 
Инвестиции (проекты)

Выдано положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство газопровода "Починки-Анапа"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка газопровода «Починки-Анапа». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство газопровода «Починки-Анапа» на участке км 963,7 - км 1168,1. До ввода смежных ниток газопровода данный отрезок будет являться лупингом - параллельным участком магистрального газопровода Петровск – Фролово – Изобильное. Длина линейной части проектируемой трассы без учета межсистемных перемычек составляет 204,4 км.

Маршрут газопровода «Починки-Анапа» проходит в границах Котельниковского района Волгоградской области и Дубовского, Зимовниковского, Орловского, Пролетарского и Сальского районов Ростовской области. Прокладка отрезков газопровода пройдет поэтапно. Вдоль трассы обустроят площадки технологического обслуживания, в том числе пункты радиосвязи и площадки линейной части. На них, в частности, разместят узлы запуска внутритрубных устройств, комплекты электрооборудования и иные необходимые объекты и сооружения.

Для проезда техники, обслуживающей газопровод, проложат автомобильные дороги.

Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование».

Фото: stavropol-tr.gazprom.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Ростех стал участником проекта по созданию моста через Калининградский залив 26.03.2021
Ростех стал участником проекта по созданию моста через Калининградский залив
Власти Камчатки решили отдать «Теплу земли» все геотермальные скважины края 26.03.2021
Власти Камчатки решили отдать «Теплу земли» все геотермальные скважины края
26.03.2021
"Русатом Хэлскеа" получило участок в Уфе под центр радионуклидной терапии
Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты 26.03.2021
Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+