Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка газопровода «Починки-Анапа». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство газопровода «Починки-Анапа» на участке км 963,7 - км 1168,1. До ввода смежных ниток газопровода данный отрезок будет являться лупингом - параллельным участком магистрального газопровода Петровск – Фролово – Изобильное. Длина линейной части проектируемой трассы без учета межсистемных перемычек составляет 204,4 км.

Маршрут газопровода «Починки-Анапа» проходит в границах Котельниковского района Волгоградской области и Дубовского, Зимовниковского, Орловского, Пролетарского и Сальского районов Ростовской области. Прокладка отрезков газопровода пройдет поэтапно. Вдоль трассы обустроят площадки технологического обслуживания, в том числе пункты радиосвязи и площадки линейной части. На них, в частности, разместят узлы запуска внутритрубных устройств, комплекты электрооборудования и иные необходимые объекты и сооружения.

Для проезда техники, обслуживающей газопровод, проложат автомобильные дороги.

Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование».

Фото: stavropol-tr.gazprom.ru