В Якутии отремонтируют более 200 км автодорог

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26 марта 2021, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: ЯКУТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
В наступивший дорожный сезон по нацпроекту «БКАД» планируется сдать 24 объекта по региональным автомобильным дорогам в общем объеме 216 км, сообщает пресс-служба ГКУ «Управтодор РС(Я)».
По словам генерального директора Управтодора республики Семена Филиппова, в этом году необходимо привести в нормативное состояние более 216 км региональных автомобильных дорог. На всех объектах строительства, капитального ремонта и ремонта по контракту имеется своя лаборатория, которая отслеживает ход производства работ.
«Кроме того, у нас, в Управлении, есть отдел контроля качества и лабораторных испытаний. Все сотрудники являются универсальными специалистами. В их функции входят выездные проверки объектов, проверка исполнительной документации, геодезические съемки и лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для строительства и ремонта автодорог и искусственных сооружений», - добавил Семен Филиппов.
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