В Якутии отремонтируют более 200 км автодорог

В наступивший дорожный сезон по нацпроекту «БКАД» планируется сдать 24 объекта по региональным автомобильным дорогам в общем объеме 216 км, сообщает пресс-служба ГКУ «Управтодор РС(Я)».

По словам генерального директора Управтодора республики Семена Филиппова, в этом году необходимо привести в нормативное состояние более 216 км региональных автомобильных дорог. На всех объектах строительства, капитального ремонта и ремонта по контракту имеется своя лаборатория, которая отслеживает ход производства работ.