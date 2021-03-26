 
Контракты

В Якутии отремонтируют более 200 км автодорог

В Якутии отремонтируют более 200 км автодорог

26 марта 2021, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: ЯКУТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ИА SakhaNews

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В наступивший дорожный сезон по нацпроекту «БКАД» планируется сдать 24 объекта по региональным автомобильным дорогам в общем объеме 216 км, сообщает пресс-служба ГКУ «Управтодор РС(Я)».

По словам генерального директора Управтодора республики Семена Филиппова, в этом году необходимо привести в нормативное состояние более 216 км региональных автомобильных дорог. На всех объектах строительства, капитального ремонта и ремонта по контракту имеется своя лаборатория, которая отслеживает ход производства работ.

«Кроме того, у нас, в Управлении, есть отдел контроля качества и лабораторных испытаний. Все сотрудники являются универсальными специалистами. В их функции входят выездные проверки объектов, проверка исполнительной документации, геодезические съемки и лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для строительства и ремонта автодорог и искусственных сооружений», - добавил Семен Филиппов.

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Источник: ИА SakhaNews

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