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В самом большом районе Северной Осетии станет светлее

Специалисты «Россети Северный Кавказ» в марте текущего года отремонтировали 4 трансформаторные подстанции и провели обрезку деревьев, расположенных в опасной близости к воздушным линиям электропередачи в Алагирском районе Северной Осетии.

Мероприятия, реализованные в рамках ремонтной программой филиала «Севкавказэнерго», уже позволили специалистам повысить надежность электроснабжения детского сада в селении Ногкау и более 3 тысяч жителей трех предгорных отдаленных населенных пунктов.   

До конца года специалисты филиала «Севкавказэнерго» проведут в самом большом районе республики – Алагирском -  капитальный ремонт 19 трансформаторных подстанций, осмотр и техническое обслуживание 106 энергообъектов, реконструкцию 14 километров распределительный сетей, в том числе с заменой трех километров провода на современный самонесущий изолированный (СИП). Установят порядка 150 новых опор взамен ветхих.

Ремонтная кампания пройдет на всей территории ответственности Алагирских районных электрических сетей в 31 населенном пункте района. Ее результатом станет повышение надежности и качества электроснабжения 36 тысяч жителей и 22 социально значимых объектов, в том числе 11 медицинских учреждений.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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