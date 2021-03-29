 
Компании

​Legrand анонсирует запуск серии вебинаров в апреле

​Legrand анонсирует запуск серии вебинаров в апреле

29 марта 2021, 13:15
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
195
Новости компании

Группа Legrand начинает апрельскую серию вебинаров. 30 марта и 1 апреля пройдут онлайн-мероприятия на тему управления освещением и правильного подбора модульных автоматических выключателей.

30 марта, во вторник, состоится вебинар на тему «Подсветка, индикация, диммирование - проблемы и их решения». Ведущий специалист отдела обучения расскажет о важных особенностях эксплуатации электроустановочных изделий.   

Следующее онлайн-мероприятие, «Правильный выбор модульных автоматических выключателей», пройдет 1 апреля в четверг. Представитель Группы Legrand поделится принципами подбора модульных автоматических выключателей для различных электроустановок.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

  • 30 марта, 10:00 по московскому времени: «Подсветка, индикация, диммирование - проблемы и их решения» - https://events.webinar.ru/Legrand/8229315
  •  1 апреля, 12:00 по московскому времени: «Правильный выбор модульных автоматических выключателей» - https://events.webinar.ru/Legrand/8400325

 Следите за анонсами мероприятий на следующую неделю!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Legrand

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Преимущества точных прогнозов на спорт 27.03.2021
Преимущества точных прогнозов на спорт
Узнайте все об инженерных коммуникациях 29.03.2021
Узнайте все об инженерных коммуникациях
ЗЭТО усилит позиции в Узбекистане 29.03.2021
ЗЭТО усилит позиции в Узбекистане
Блок аварийного питания БАП 120 IEK® – вы можете регулировать время работы от АКБ 29.03.2021
Блок аварийного питания БАП 120 IEK® – вы можете регулировать время работы от АКБ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+