​Legrand анонсирует запуск серии вебинаров в апреле

Группа Legrand начинает апрельскую серию вебинаров. 30 марта и 1 апреля пройдут онлайн-мероприятия на тему управления освещением и правильного подбора модульных автоматических выключателей.

30 марта, во вторник, состоится вебинар на тему «Подсветка, индикация, диммирование - проблемы и их решения». Ведущий специалист отдела обучения расскажет о важных особенностях эксплуатации электроустановочных изделий.

Следующее онлайн-мероприятие, «Правильный выбор модульных автоматических выключателей», пройдет 1 апреля в четверг. Представитель Группы Legrand поделится принципами подбора модульных автоматических выключателей для различных электроустановок.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

30 марта, 10:00 по московскому времени: «Подсветка, индикация, диммирование - проблемы и их решения» - https://events.webinar.ru/Legrand/8229315

https://events.webinar.ru/Legrand/8229315 1 апреля, 12:00 по московскому времени: «Правильный выбор модульных автоматических выключателей» - https://events.webinar.ru/Legrand/8400325

Следите за анонсами мероприятий на следующую неделю!