В рамках выполнения инвестиционной программы энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» провели реконструкцию распределительных сетей в активно развивающемся населенном пункте Богослово Суздальского района Владимирской области.

До недавнего времени электроснабжение с. Богослово осуществлялось по воздушной линии (ВЛ) 10 кВ (от подстанции 110/10 кВ «Новоалександрово»), с неизолированным проводом и протяженностью около 24 км, которая была введена в эксплуатацию более 35 лет назад. Из-за большой протяженности и значительной загрузки данной линии, на удаленных ее участках происходило значительное падение напряжения, что негативно сказывалось на качестве электроснабжения потребителей электрической энергии по стороне 0,4 кВ.

После всех необходимых процедур по замерам напряжения в электросетях и произведенных расчетов, энергетики Владимирэнерго приняли решение изменить конфигурацию сети и сменить центр питания ВЛ: теперь линия запитана от новой ПС 220 кВ «Районная». Для этого энергетики построили ВЛ 10 кВ протяженностью 3,5 км от ячейки 10 кВ подстанции «Районная», а также установили на линии реклоузер – один из элементов высокотехнологичной сети, который помимо защитных и противоаварийных функций защиты ЛЭП дополнительно может выполнять функции мониторинга и учёта характеристик и параметров электросети.

«Строительство этого объекта вошло в утвержденную схему и Программу развития электроэнергетики Владимирской области на 2020-2024 гг. Благодаря данной реконструкции энергетики повысили качество электроснабжения более 600 человек», - подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин.

Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей Владимирской области является приоритетной задачей «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго», и работа по данному направлению будет продолжена.