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Максим Третьяков подвел итоги работы кабельной промышленности
29 марта 2021, 11:45
Рубрика: За рубежом
Метки: Facebook, Google
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Компания Facebook сегодня сообщила, что планирует два новых подводных кабеля для соединения Сингапура, Индонезии и Северной Америки в рамках совместного проекта с участием Google и региональных телекоммуникационных компаний. Новые кабели призваны увеличить пропускную способность интернет-соединения между регионами.
«Названные Echo и Bifrost, это будут первые два кабеля, которые пройдут по новому маршруту, пересекающему Яванское море, и они увеличат общую подводную пропускную способность в транстихоокеанском регионе примерно на 70%», — приводит Reuters слова вице-президента Facebook по сетевым инвестициям Кевина Сальвадори (Kevin Salvadori).
Сальвадори отказался указать размер инвестиций, но сказал, что это «очень существенное вложение для нас в Юго-Восточной Азии».
Кабели, по его словам, будут первыми, которые напрямую соединят Северную Америку с некоторыми из основных частей Индонезии, а также улучшат связность центральных и восточных провинций четвертой по численности населения страны в мире.
Сальвадори сказал, что проект Echo реализуется в партнерстве с Google и индонезийской телекоммуникационной компанией XL Axiata. Он должен быть завершен к 2023 году.
Проект Bifrost осуществляется в партнерстве с Telin, дочерней компанией индонезийской Telkom, и сингапурским конгломератом Keppel. Он должен быть завершен к 2024 году.
Источник добавляет, что ранее в этом месяце компания Facebook заявила, что прекратит попытки соединить кабелем Калифорнию и Гонконг из-за «обеспокоенности правительства США по поводу прямых каналов связи между Соединенными Штатами и Гонконгом».
Фото: engineering.fb.com
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