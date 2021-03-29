Компания Facebook сегодня сообщила, что планирует два новых подводных кабеля для соединения Сингапура, Индонезии и Северной Америки в рамках совместного проекта с участием Google и региональных телекоммуникационных компаний. Новые кабели призваны увеличить пропускную способность интернет-соединения между регионами.

«Названные Echo и Bifrost, это будут первые два кабеля, которые пройдут по новому маршруту, пересекающему Яванское море, и они увеличат общую подводную пропускную способность в транстихоокеанском регионе примерно на 70%», — приводит Reuters слова вице-президента Facebook по сетевым инвестициям Кевина Сальвадори (Kevin Salvadori).

Сальвадори отказался указать размер инвестиций, но сказал, что это «очень существенное вложение для нас в Юго-Восточной Азии».

Кабели, по его словам, будут первыми, которые напрямую соединят Северную Америку с некоторыми из основных частей Индонезии, а также улучшат связность центральных и восточных провинций четвертой по численности населения страны в мире.

Сальвадори сказал, что проект Echo реализуется в партнерстве с Google и индонезийской телекоммуникационной компанией XL Axiata. Он должен быть завершен к 2023 году.

Проект Bifrost осуществляется в партнерстве с Telin, дочерней компанией индонезийской Telkom, и сингапурским конгломератом Keppel. Он должен быть завершен к 2024 году.

Источник добавляет, что ранее в этом месяце компания Facebook заявила, что прекратит попытки соединить кабелем Калифорнию и Гонконг из-за «обеспокоенности правительства США по поводу прямых каналов связи между Соединенными Штатами и Гонконгом».

Фото: engineering.fb.com