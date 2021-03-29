Детскую поликлинику, шесть детских садов, две школы и 14 дорог, а также объекты инженерной инфраструктуры и водоотведения построят в Уральском федеральном округе по программе «Стимул» до 2024 года. Все объекты прошли конкурсный отбор и утверждены на финансирование.

В Курганской области благодаря программе планируют построить детскую поликлинику на 500 мест, одну дорогу – в Тюменской области и две – в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Школа для 1100 учеников появится в Челябинской области. Здесь же построят четыре дороги и один объект водоснабжения и водоотведения, один объект инженерной инфраструктуры построят для Ямало-Ненецкого автономного округа.

Активнее всего примет участие в программе «Стимул» Свердловская область, где построят 16 новых объектов. Так, в области появится шесть детских садов общей вместимостью 1600 воспитанников и школа на 1100 мест. Кроме того, для стимулирования жилищного строительства здесь построят восемь новых дорог и один объект очистных сооружений.

Всего по программе «Стимул» до 2024 года будет вестись работа по 177 объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, из них 165 в 2021 году. В Приволжском федеральном округе планируется строительство 47 объектов, в Центральном – 45, Уральском – 27, Южном – 13. На территории Сибирского федерального округа запланировано строительство 12 объектов, 11 – в Северо-Западном, 20 – в Северо-Кавказском, двух – в Дальневосточном.

Программа «Стимул» входит в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных и иных инфраструктурных объектов для населения, сокращаются финансовые и временные издержки застройщиков, ускоряются темпы реализации жилищных проектов. По этой программе в стране строятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах.