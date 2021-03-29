Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта моста через реку Зея. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Строительство моста в створе Магистральной улицы в восточной части Благовещенска велось в 1975-1981 годах Мостоотрядом №64 Главмостостроя Министерства транспортного строительства СССР. Переход протяженностью 1770 м стал продолжением федеральной автомобильной дороги Р-297 «Подъезд к г. Благовещенск», единственным подъездом от федеральной трассы «Амур» и единственным выходом на левый берег реки Зея. Учитывая рост интенсивности движения по данному направлению, для разгрузки транспортной связи Правительством Амурской области было принято решение о строительстве дублирующего мостового перехода в створе улицы Горького. Старый мост при этом было решено не выводить из эксплуатации.

Обследование показало, что за почти сорокалетний срок службы в элементах конструкций перехода образовалось множество дефектов, влияющих на его безопасность и долговечность. Капитальный ремонт сооружения будет выполнен в рамках региональной государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области», а также муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2021 годы».

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили в Главгосэкспертизе России, предусмотрены замена опорных частей моста, антикоррозионного покрытия стальных конструкций всех пролетных строений и части плит проезда, усиление верхнего пояса и стенки продольных балок балочной клетки, наращивание консолей плит на отдельных участках для размещения элементов мостового полотна. Также планируется заменить часть транспортных и смотровых приспособлений, что позволит обеспечить легкость монтажа, долговечность и антивандальную защиту.

В ходе капитального ремонта разберут и заменят все элементы мостового полотна, что необходимо для восстановления гидроизоляции и защитного слоя арматуры плит проезда, демонтируют кабельканалы под тротуарными блоками и все неэксплуатируемые коммуникационные обустройства, восстановят защитный слой арматуры плит проезда и устроят новую гидроизоляцию бесшовного типа. Кроме того, будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлено новое металлическое барьерное ограждение высотой 0,75 м и перильное ограждение из композитных материалов. Элементы сопряжения моста с насыпью заменят на новые, бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, гидроизолируют, кабельные колодцы и швы кладки контурных блоков отремонтируют.

Согласно проектным решениям, будет произведено переустройство подферменных площадок и осуществлен монтаж защитной рубашки, что обеспечит сохранность контурных блоков опор в зоне действия льда. В отношении элементов водоотвода и элементов регуляции водного потока запланированы устройство водоотводных лотков под пролетным строением, установка локальных очистных сооружений, восстановление геометрии регуляционной дамбы на левом берегу Зеи и берегоукрепления в границах работ.

На мосту заменят опоры освещения и светильники, систему судоходной сигнализации, на перильном ограждении устроят лотки под кабельные сети. Также будут выполнены иные необходимые работы.

Проектная организация - ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ПРОЕКТ». Застройщик - Муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства».

Фото: amurmedia.ru